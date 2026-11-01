PSOE reivindica justicia y reparación para las víctimas del franquismo y dice que su memoria está en juego el 29N

El PSOE ha recordado a las víctimas del franquismo con un homenaje en el cementerio de Ejea de los Caballeros. - PSOE

EJEA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRES)

Ejea de los Caballeros ha recordado este domingo a las víctimas del franquismo con un acto de homenaje celebrado en el cementerio, en el que han participado la secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero; el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, y los también candidatos Marta Gracia y José Antonio Remón.

Ladrero ha explicado que Ejea de los Caballeros tiene una responsabilidad histórica que va más allá de las exhumaciones que se están realizando. "Tenemos que seguir investigando, conociendo y explicando a los jóvenes qué pasó. Porque ver es aprender. Este homenaje nos permite mirar al futuro con orgullo y saber que estamos haciendo lo que debemos", ha dicho.

Y ha recordado que vivimos un "momento crítico" en nuestro país: "Por eso es muy importante que en el Gobierno de España nos representen personas que defiendan principios de justicia y de igualdad".

En la misma línea, Beltrán ha recordado que hay familias que llevan décadas esperando verdad, justicia y reparación. Y mientras siguen esperando, "hay fuerzas de derechas que derogan leyes de memoria democrática y cuestionan los derechos de los descendientes del exilio franquista".

"No cabe equidistancia entre quienes defendieron la democracia y quienes la destruyeron mediante un golpe de Estado. Y tampoco queremos españoles de primera y de segunda. Y de esto también va el 29N: de la memoria, de la igualdad de derechos y de la democracia que queremos para nuestro país", ha añadido.

Beltrán se ha dirigido a las familias asistentes con un mensaje claro: "No os vamos a dejar solas. No vamos a renunciar a la verdad, a la justicia ni a la reparación. Y no vamos a aceptar que se nieguen o se cuestionen los principios y valores sobre los que se sostiene nuestra democracia".