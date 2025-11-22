El PSOE de Ribagorza critica el "abandono" de la educación pública rural y exige soluciones al Gobierno de Aragón

HUESCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Comarca de Ribagorza alerta de la grave situación que atraviesan diversos centros educativos públicos del territorio, donde persisten carencias de personal esencial que comprometen el correcto funcionamiento de las aulas, la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. La formación ha registrado una moción para ser debatida en el próximo Consejo Comarcal en la que exigen al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón medidas inmediatas para acabar con esta situación.

El PSOE ribagorzano señala que la falta de Auxiliares de Educación Especial (AEE), Técnicos de Educación Infantil (TEI) y personal administrativo está provocando un deterioro evidente en el día a día de colegios como el de Montanuy, Joaquín Costa de Graus y el CRA Alta Ribagorza.

Unas carencias que, según señalan los socialistas, "afectan a toda la comunidad educativa: al alumnado con necesidades específicas, que no recibe la atención que le corresponde por derecho; al resto del alumnado, que ve mermada la calidad educativa; y al profesorado, que se ve sobrecargado asumiendo tareas que no le competen. Es lamentable que, mientras la escuela pública rural carece de recursos básicos, vacantes sin cubrir, plazas sin convocar y una preocupante falta de respuestas por parte de la administración, Azcón siga priorizando la financiación de la enseñanza concertada".

La portavoz del Grupo Socialista en la Comarca de Ribagorza, Esther Cereza, señala que "no es comprensible que se destinen fondos crecientes a la concertada mientras nuestras escuelas rurales, esenciales para mantener vivos nuestros pueblos, sufren retrasos y silencios. La Ribagorza no puede ser tratada como un territorio de segunda", sostiene.

Y recuerda que hace un mes, la consejera Tomasa Hernández, defendió la apuesta del Gobierno de Aragón por la educación especial y la necesidad de aprobar un presupuesto para garantizar inversiones educativas, "unas palabras que contrastan con la realidad palpable en la Ribagorza, donde ni siquiera se están cubriendo los puestos mínimos para garantizar la inclusión y la atención al alumnado, no se cubren las plazas necesarias para el funcionamiento de los centros, ni se responden las cartas emitidas por los Ayuntamientos".

Esther Cereza lamenta que "mientras la consejera habla de igualdad de oportunidades, nuestros centros no disponen de los recursos humanos imprescindibles. Las declaraciones no sirven si la gestión diaria se caracteriza por el retraso, la falta de previsión y el silencio administrativo".

EL CASO DE MONTANUY, EJEMPLO DE LO "INSOSTENIBLE"

No se ha cubierto la plaza de Auxiliar de Educación Especial, sigue sin convocarse la plaza de TEI (Técnico de Educación Infantil) para el aula de 2 años y el Ayuntamiento ha remitido numerosos escritos --los días 9 de septiembre, 23 de septiembre, 7 de octubre, 23 de octubre y 5 de noviembre-- sin obtener respuesta formal sobre los plazos de cobertura.

"La escuela pública rural es un servicio estratégico, clave para fijar población y garantizar la igualdad entre territorios", continúa Cereza, "la persistencia de vacantes y la falta de apoyo administrativo ponen en riesgo no solo el funcionamiento de los centros, sino también el proyecto de vida de muchas familias que desean permanecer en los pueblos".

La situación en el centro escolar de Graus y en el CRA Alta Ribagorza "tampoco escapa al deterioro generalizado. En ambos centros, la falta de personal administrativo está generando un importante colapso organizativo".

En el CRA Alta Ribagorza, la plaza lleva sin cubrir desde 2024, "un retraso injustificable y que evidencia el abandono del Departamento de Educación hacia los centros del medio rural".

Este último centro gestiona dos comedores escolares con un total de 350 alumnos, 3 comedores asistenciales, además de todos los tramites administrativos y de gestión económica necesarios.En el Colegio público Joaquín Costa de Graus, "como en todos, el personal administrativo es un elemento esencial.

Cuentan con cerca de 300 alumnos y gestionan directamente el comedor, pero desde el inicio de este curso escolar tampoco cuenta con esta figura".

La realidad, a juicio de los socialistas, "es que el Gobierno de Aragón ha abandonado a la educación pública rural. Mientras presume de inversiones en otros territorios, aquí en Ribagorza se niega incluso a garantizar lo básico: personal en las aulas y personal administrativo. Nuestros niños y niñas no pueden seguir esperando, merecen la misma atención que cualquier otro niño o niña de Aragón".

Por ello, indica Esther Cereza, en la moción presentada al consejo Comarcal exigimos al Gobierno de Aragón que priorice la escuela pública rural, actúe con la urgencia que esta situación requiere y responda a las cartas de los ayuntamientos.