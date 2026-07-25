El PSOE de Ribagorza pide al Gobierno de Aragón que mantenga las dos aulas de segundo de Infantil de Graus (Huesca)

GRAUS (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE se suma a la petición realizada por las familias del CEIP Joaquín Costa de Graus (Huesca) para que el Gobierno de Aragón mantenga las dos aulas de segundo de Educación Infantil y no las deje en una única aula, como prevé el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

El grupo socialista va a trasladar esta petición al pleno de la Comarca de Ribagorza que se celebrará este próximo jueves. La portavoz socialista en la Comarca, Esther Cereza, asegura que la decisión de agrupar los 22 alumnos en una sola aula, en lugar de dos como están hasta ahora, "es especialmente preocupante".

"Además de reducir la atención educativa que merece el alumnado, sabemos que hay cuatro alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, de los cuales dos presentan necesidades educativas especiales, incluyendo un alumno con modalidad de escolarización combinada con el Centro de Educación Especial 'La Alegría' de Monzón", ha explicado Cereza.

Para los socialistas "la adecuada atención a este alumnado requiere recursos humanos suficientes, coordinación entre profesionales y unas condiciones organizativas que permitan desarrollar una verdadera educación inclusiva", tal y como han solicitado las familias de este colegio.

El PSOE pide también que se soliciten al gobierno aragonés "el refuerzo de los recursos personales del centro, especialmente el personal de apoyo y de Educación Especial, para asegurar una educación inclusiva y adaptada a las necesidades reales del alumnado".

El PSOE defiende que la educación pública es uno de los pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la fijación de población en el medio rural.

"En una comarca como Ribagorza, caracterizada por la dispersión geográfica, cada decisión que afecta a los servicios públicos tiene un impacto mucho mayor que en los grandes núcleos urbanos y por tanto la escuela rural no puede analizarse únicamente desde criterios cuantitativos o económicos", dice la iniciativa del PSOE Ribagorza.