El PSOE subraya que "el PP ningunea a Aragón", tras otras declaraciones trasvasistas de Esperanza Aguirre

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha manifestado este martes que "el PP ninguna a Aragón y Azcón lo sabe", después de unas nuevas declaraciones de la exdirigente Esperanza Aguirre, en las que reclamaba retomar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de José María Aznar, que incluía un trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

En una entrevista a 'El Periódico de Extremadura', Aguirre ha asegurado que "hay que reponer el Plan Hidrológico Nacional", expresando su "gran indignación" por que Rajoy no lo retomara en 2011 y añadiendo que al PP aragonñes "habría que explicarle que el Ebro está tirando al mar todos los años decenas de miles de litros de agua y eso no se puede consentir".

En rueda de prensa, Soria ha recordado también que "Azcón aplaude cuando Feijóo pide el trasvase del Ebro, en lugar de levantarse y marcharse", en referencia al mitin del líder del PP en Murcia, que defendió la idea de traer agua desde donde "sobra". "No nos merecemos en Aragón un presidente que no nos defienda", ha lamentado la número dos del PSOE en las Cortes.

Leticia Soria ha considerado que "Azcón disimula, y aquí nos intenta vender una realidad que no existe", mientras "está sumiso a lo que diga el PP de Madrid".

"Todos vimos a Azcón aplaudir al presidente de Murcia cuando pide el trasvase", ha añadido, reclamando al presidente autonómico "que no nos tome por tontos a los aragoneses".