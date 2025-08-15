El PSOE Teruel destaca el compromiso de Javier Lambán con el desarrollo de la provincia

Archivo - El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, y la vicesecretaria general María Ariño. - PSOE TERUEL - Archivo

TERUEL 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Teruel ha querido expresar su profundo pesar por el fallecimiento del exsecretario general del PSOE Aragón y expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, además de "compañero y amigo", de quien han destacado que su trayectoria política y humana "ha dejado una huella imborrable en nuestra tierra".

Para los socialistas de Teruel, resulta "indudable" su "compromiso" con la provincia, además de la confianza que "siempre expresó en nuestras potencialidades y capacidades".

De sus ocho años al frente del Ejecutivo autonómico queda un "gran legado que marcará nuestro futuro", han asegurado para recalcar que Javier Lambán dedicó su vida al servicio de la ciudadanía, defendiendo "con firmeza" sus ideales y "trabajando incansablemente por los servicios públicos y la igualdad de todos".

"Se empeñó --han relatado-- en que su tierra, Aragón, y en particular la provincia de Teruel, tuviera las mismas oportunidades que el resto de España y nos encaminó hacia un futuro más próspero".

Su compromiso con esta provincia se ha plasmado en proyectos que ya han cambiado o que van a cambiar la vida de sus habitantes, entre los que han citado la construcción de dos hospitales nuevos en Alcañiz y en Teruel, en una "clara apuesta" por la sanidad pública y de calidad, las millonarias inversiones en el aeropuerto de Teruel, que "supo valorar como una experiencia única" para el desarrollo o la defensa de las energías renovables.

También, han citado el "interés demostrado" por las plataformas logísticas o por impulsar una vía de comunicación fundamental, como es el corredor ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto. "Como ocurrió en este último caso, nunca dudó en tejer alianzas, dentro y fuera de Aragón, con unos y otros actores políticos, si el objetivo era conseguir lo mejor para nuestra comunidad autónoma", han rememorado.

RECORDAR SIEMPRE

De esta forma, Lambán ha logrado que la provincia de Teruel sea beneficiaria, hoy en día, de ventajas competitivas únicas, como son las ayudas al funcionamiento de las empresas.

El PSOE Teruel ha tenido un especial recuerdo que mantendrán siempre como es una de sus primeras medidas al llegar a la presidencia del Gobierno de Aragón y que fue volver a abrir las escuelas rurales con tres alumnos que "había cerrado el Partido Popular".

Así, han elogiado que "siempre defendió la necesidad de potenciar los servicios públicos en todo el territorio, en su visión de un Aragón más cohesionado y justo".

"El legado de Javier Lambán --han opinado-- es también un compromiso para nosotros: nos empuja a seguir trabajando por la igualdad, el desarrollo y el bienestar de todos los turolenses.

Desde el PSOE Teruel han transmitido su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros, y se suma al reconocimiento público que merece su figura por su dedicación, honestidad y amor por Aragón. "Que la tierra te sea leve, Javier", han concluido.