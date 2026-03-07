El PSOE Teruel reivindica la caza y la pesca como herramientas esenciales para el "equilibrio ambiental" del territorio

El secretario general del PSOE Teruel, Rafale Guía, en el centro, junto a compañeros de formación durante la visita a la jornada inaugural de la Feria Captur de Calamocha. - PSOE TERUEL

TERUEL 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, ha reivindicado las actividades cinegéticas "regladas y respetuosas" como una "característica fundamental" del medio rural que contribuyen a darle "equilibrio ambiental".

Unas declaraciones que Guía ha realizado durante su visita este sábado en la jornada inaugural de la Feria Captur en Calamocha (Teruel).

Allí, ha subrayado que la caza y la pesca deben entenderse como una "actividad social" que está "íntimamente unida al territorio" y debe servir "como herramienta esencial para articularlo y favorecer el equilibrio medioambiental".

Y ha asegurado que se trata de una "necesidad" que debe ser entendida de forma amplia, y no exclusivamente de acuerdo al modelo de élites y de beneficios económicos "con el que algunos se identifican".

De esta forma, para el secretario general del PSOE Teruel la caza o la pesca no debe ser un privilegio ligado al dinero, sino que debe estar al alcance de todos, de acuerdo a las normas y al respeto al medio ambiente que deben coordinar las distintas instituciones.

"El objetivo debe ser lograr una gestión integrada con las necesidades del medio rural y con su vertebración, para disfrutarla de forma sostenible", ha dicho destacando también su importancia para el desarrollo económico y el fomento del turismo.

Frente a quienes "se empeñan en apropiarse" de la caza y la pesca y de utilizarlas "como objeto de enfrentamiento político", Guía ha destacado que son "patrimonio de todos".

"Respondemos a las necesidades de todos, porque somos quienes más nos parecemos al conjunto de la sociedad. Por eso creemos que es fundamental una gestión cinegética responsable en favor de la sostenibilidad de nuestro territorio, de la gestión sanitaria y de la seguridad pública, de la protección de la agricultura y la ganadería o de respeto a los habitantes del lugar, que es lo que piensan también la mayoría de los pescadores y cazadores".

Además, junto al alcalde de Calamocha, Manuel Rando, Guía ha recordado que la Feria Captur, "todo un modelo de éxito y referente de la caza y la pesca en Aragón", la organiza un "gobierno del PSOE". Rando ha apuntado, además, que el municipio cuenta con 12 cotos de caza que están orientados a los ciudadanos del municipio, "a nuestra gente y no a hacer negocio".

"Son las personas del medio rural quienes cuidamos de nuestro entorno y buscamos un equilibrio de nuestros ecosistemas", ha afirmado el alcalde de Calamocha.

Las y los socialistas apuestan por reforzar el Plan Estratégico Cinegético de Aragón como herramienta fundamental de planificación, destinada a apoyar a las sociedades de cazadores y a los cotos de caza "en el control de los animales y las plagas, garantizando una práctica sostenible, responsable y compatible con la conservación del medio natural y del equilibrio del territorio", ha concluido.