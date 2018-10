El PSOE traslada su apoyo a la UAPO y asegura que si gobierna ampliará la unidad hasta los 159 agentes

Publicado 24/10/2018 18:10:39 CET

ZARAGOZA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha manifestado ante un elevado número de agentes su apoyo a la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local (UAPO), su determinación, si vuelven a gobernar el Ayuntamiento, a reactivarla y su disposición a completarla, llegando hasta los 159 agentes, tal y como se recogía en los acuerdos de puesta en marcha de 2006.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, y el concejal de Policía Local de los socialistas, Roberto Fernández, han mantenido una reunión con los agentes de la UAPO en las instalaciones de la Policía Local, en la calle Domingo Miral, al considerar que "se ha puesto en quiebra" tras la decisión del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de sustituirla por la Unidad de Refuerzo Flexible.

Carlos Pérez Anadón ha dejado claro que "el tiempo y la profesionalidad" de los agentes han demostrado que la UAPO es necesaria para la ciudad y que cumple una función necesaria, aunque la hagan parecer "etérea".

A juicio de Carlos Pérez Anadón, los problemas con la indumentaria de la UAPO son "la punta del iceberg", porque el problema de ZeC, del alcalde, Pedro Santisteve, y de la concejala delegada, Elena Giner, "no es específicamente con la UAPO, sino con toda la Policía Local", ha observado.

Pérez Anadón, que ha respondido a las numerosas preguntas y reflexiones de los agentes, ha reconocido que el modelo policial que logró el consenso unánime de todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza en 2006 tiene aspectos que "mejorar" y "reajustar", porque además han pasado doce años desde aquel acuerdo.

"OCURRENCIAS"

De la misma manera, ha admitido la potestad de Giner para crear o disolver una unidad policial, aunque ha apuntado la conveniencia de lograr "el consenso" en materia de Policía Local, como hizo el Gobierno Socialista, porque "el consenso es sinónimo de duración, y trabajar con un modelo de Policía Local es estructural para el Ayuntamiento de Zaragoza".

No obstante, ha señalado que a ZeC solo le ha escuchado "ocurrencias" al respecto y eso demuestra que "no tiene un modelo", ha indicado el PSOE en una nota de prensa.

En cambio, Pérez Anadón ha expresado sus dudas sobre la validez de los acuerdos a los que hace referencia Giner para cambiar la indumentaria de la UAPO, porque se ha negociado con un organismo que no es competente para hacerlo y señaló que el uniforme es una cuestión técnica, y una herramienta más que permite cumplir sus funciones a los policías.

Por eso, ha ironizado cuando ha aseverado que "ni sería lógico que un policía con el uniforme de UAPO fuera en bicicleta, ni que un policía vestido de ciclista o de majorette desempeñara funciones de UAPO".

Convencido de que las decisiones de ZeC pretende tranquilizar a sus votantes ante sus procesos internos, ha añadido que a ZeC con la UAPO le pasa como a la canción de Serrat que dice: "Me gusta todo de ti/ me gustan tus ojos de fiera en celo/ me gusta el filo de tu nariz, /me gusta el resplandor de tu pelo...pero tú, no. /Tú no".