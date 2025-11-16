El PSOE ve "inaudito" que el gobierno de Azcón "no defienda ni crea" en la educación pública, pese a financiarla

La diputada María Rodrigo, portavoz de Educación en el grupo parlamentario socialista, este domingo en Cuarte de Huerva en la recogida de firmas del IES Martina Bescós. - JOSE D. VALERO CABREJAS

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha criticado este domingo desde Cuarte de Huerva (Zaragoza) que "el gobierno de Azcón no crea ni confíe en la educación pública, siendo que es la propia administración autonómica la que financia el sistema público".

La diputada ha calificado de "inauditas" las declaraciones y "el tono belicista" de la consejera de Educación con la educación pública". "Es algo que nunca había sucedido en Aragón, que un gobierno autonómico, de quien dependen los servicios públicos, tome parte por un sistema educativo cuando en Aragón han convivido siempre sin problemas la pública, la concertada y la privada y ha existido y existe libertad de elección", ha dicho María Rodrigo.

"La consejera actúa como si fuera la consejera delegada de una empresa", le ha reprochado. Rodrigo ha advertido del "desmantelamiento vertiginoso" que de la educación pública está llevando a cabo el gobierno de Azcón.

La parlamentaria socialista ha estado acompañada de la portavoz de del grupo municipal en el Ayuntamiento de Cuarte, Mercedes Pérez, para respaldar las reivindicaciones del IES Martina Bescós, que recoge firmas con el propósito de defender la calidad de Secundaria y Bachillerato públicos.

Rodrigo y Pérez han apoyado la recogida de firmas impulsada por el equipo directivo y AmyPA del IES de Cuarte de Huerva y otras entidades del municipio, que reivindican dar respuesta a situaciones "insostenibles" para las que piden la implicación del Gobierno de Aragón. Así, apuntan recortes en auxiliares, saturación en labores administrativas, falta de limpieza, falta de conserjes, limitación de horarios de apertura, así como más especialidades y grados de FP, enseñanzas de régimen especial como las Escuelas de Idiomas, Deportes o Música y la gratuidad de 0-3 años.

CARGA CONTRA LA CONCERTACIÓN DEL BACHILLERATO

La portavoz socialista en Cuarte, Mercedes Pérez, ha recordado que "han sido gobiernos socialistas, junto con el grupo socialista del Ayuntamiento quienes han puesto en marcha los equipamientos educativos públicos en Cuarte, colegios e instituto, para garantizar el derecho a la educación en el municipio por más de 20 millones de euros, equipamientos y servicio que ahora precariza Azcón".

Y ha proseguido en su crítica a la gestión del gobierno popular: "Azcón desmantela la educación pública; cada día que pasa conocemos situaciones de recortes, de carencias de personal y de equipamientos, de condiciones del profesorado que les conducen a situaciones de estrés", ha dicho Rodrigo.

"Pese a haber más de 2.000 plazas vacantes en el Bachillerato en centros públicos, Azcón anuncia conciertos; pese a reclamar aulas de 2 años en centros públicos para consolidar los centros, Azcón dirige su mirada a los privados; pese a las concentraciones y reivindicaciones de la comunidad educativa pública, el gobierno de Azcón, opta por obviarlos; pese a las dimisiones que cada semana vamos conociendo de equipos directivos que dicen basta o de responsables del departamento que no se sienten respaldados, la respuesta del gobierno de Aragón es mirar a otro lado", ha asegurado María Rodrigo.

La diputada socialista ha anunciado que desde el PSOE seguirán reivindicando y apoyando la educación pública de verdad frente a un PP que "cuando se trata de hacerse fotos para uso partidista, entonces se aprovecha de los centros educativos, y de la gran labor que realizan el profesorado y las familias.