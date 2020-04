El PSOE-Zaragoza cree "insuficientes" las medidas fiscales del Ayuntamiento y pide exenciones hasta el 31 de diciembre

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha calificado de "insuficientes" las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos (Cs) a las pymes autónomos y comerciantes por la pandemia del coronavirus y ha propuestos exenciones de tasas hasta el 31 de diciembre de este año.

A su parecer "son claramente insuficientes" las medidas porque suponen un "aplazamiento" del pago del impuestos de circulación al 30 de junio y del 50 por ciento de la cuota de abril del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 15 de julio, fechas en las que "se pagarán".

Ranera ha apostado por "dar un impulso a las tasas" porque el Gobierno municipal va a eximir a los ciudadanos durante 45 días de las tasas de veladores basuras y agua solo a pymes y comerciantes y es "claramente insuficiente porque solo da lo que es de justicia, lo que marca la ley".

Ha indicado que ante el cierre de los bares no pagan por los veladores. "No se hace un servicio luego no se pago la prestación, pero entendemos que no dan nada más allá de lo que marque la ley y estrictamente el campo jurídico".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha dicho que el PSOE, además de exención de tasas a todos los pequeños y medianos comerciantes de Zaragoza hasta el 31 de diciembre de este año y también ayudas directas. "Nosotros hablamos de reactivación de la economía y liquidez y que ningún vecino, pymes o comerciantes se queden atrás".

Ha calculado que estas ayudas directas podría ser de 30 millones de euros, pero si se crea un Observatorio municipal con expertos y trabajadores independientes se puede decidir si se amplía a 50 ó 60 millones para no dejar a ninguna empresa detrás en esta crisis".

Ha concluido al tildar de "vergonzoso" que el Gobierno municipal plantee "aplazamientos" del IBI y del impuesto de circulación y eximir "solo 45 días" de las tasas que es el tiempo que la crisis no les ha permitido abrir la puertas a sus negocios a los pequeños y medianos comerciantes.