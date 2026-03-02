El Pueblo Viejo de Belchite, declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón

Imagen del pueblo viejo de Belchite. - AYUNTAMIENTO DE BELCHITE

BELCHITE (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha declarado el Pueblo Viejo de Belchite como Espacio de Interés Turístico de Aragón, según se detalla en la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón.

La declaración se produce tras la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Belchite y una vez acreditado que este enclave cumple los requisitos establecidos, por su singularidad y excepcional valor como testimonio vivo de los efectos de la Guerra Civil.

Ubicado junto al núcleo urbano actual, el Pueblo Viejo combina "memoria, historia y patrimonio, constituyéndose en un símbolo de reflexión y recuerdo".

Sus ruinas, consecuencia de la batalla que tuvo lugar en el verano de 1937 durante la Guerra Civil Española, conservan "una memoria material única que trasciende el ámbito local y lo proyecta como un eje cultural, educativo y turístico de primer orden en Aragón y en el conjunto de España".

Desde el punto de vista histórico-artístico, el enclave alberga edificios tan relevantes como la iglesia de San Martín de Tours, la Torre del Reloj, los conventos de San Rafael y San Agustín, así como vestigios de palacios renacentistas de estilo aragonés.

Además, el Pueblo Viejo es el recurso turístico que mayor flujo de visitantes recibe en la Comarca Campo de Belchite, superando las 43.000 personas al año.

El conjunto puede recorrerse mediante visitas guiadas diurnas y nocturnas, que permiten conocer tanto los acontecimientos históricos como las tradiciones y relatos populares vinculados a Belchite y su comarca.