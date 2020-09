Puerto Venecia acoge este sábado una jornada de donación de sangre

En colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y Donantes de Sangre de Zaragoza, con todas las medidas de seguridad e higiene

Puerto Venecia ha establecido una colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, habilitando, en colaboración con la entidad pública y con Donantes de Sangre de Zaragoza, un espacio para que el 'shopping resort' de la capital aragonesa acoja una jornada de donación de sangre este sábado, día 26 de septiembre.

Durante los meses de verano, las donaciones en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se han reducido con respecto a los primeros meses de este 2020, aunque las reservas de componentes sanguíneos de esta comunidad autónoma siguen teniendo un nivel óptimo gracias a las

29.208 donaciones registradas desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de 2020.

El pasado 18 de septiembre, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón celebró su decimocuarto aniversario aprovechando para agradecer la solidaridad de los donantes en un año tan atípico como el que estamos viviendo. "A pesar de las circunstancias actuales, los donantes han respondido muy bien desde el mes de marzo, lo que ha permitido satisfacer las necesidades de los hospitales aragoneses", ha indicado la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Carmen Garcés.

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia social que tiene la donación de sangre, y más en la actualidad con la situación sanitaria que se está viviendo, se ha organizado una jornada de donación de sangre este sábado, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas, en la planta alta de la galería comercial.

Para llevar a cabo esta jornada se guardarán todos los protocolos de protección y seguridad extremando las medidas de higiene, como ya es habitual en Puerto Venecia.

Solo podrán acudir a donar sangre personas que no hayan sido contagiadas por COVID-19 y que no hayan tenido fiebre, ni afecciones respiratorias, los últimos 28 días. Sin olvidar, como ya es normal habitual en estos casos, otros requisitos como ser mayor de edad, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilogramos y no acudir en ayunas. Asimismo, a esta extracción de sangre habrá que ir con mascarilla y respetando la distancia de seguridad.

Las personas interesadas solo tendrán que acudir al punto de donación con una identificación personal (DNI, NIE, pasaporte o carnet de donante de sangre de Aragón), sin necesidad de cita previa.

Con esta campaña de donación, Puerto Venecia se suma al trabajo realizado por el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y Donantes de Sangre de Zaragoza, con el fin de obtener los componentes sanguíneos

necesarios para cubrir las necesidades de los hospitales, poniendo además de manifiesto la necesidad de continuar con las donaciones de sangre en estas fechas tras el verano en las que las reservas siempre se ven mermadas.