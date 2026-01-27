Puerto Venecia celebra San Valero con roscón y pasacalles de Cabezudos

Archivo - El roscón se reparte con motivo de la celebración de San Valero, patrón de Zaragoza. - JALENO - Archivo

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia comienza este miércoles, 28 de enero, con la celebración de San Valero, patrón de Zaragoza, con diferentes propuestas gastronómicas y actividades tradicionales dirigidas a todos los públicos.

Vinculado siempre con su comunidad, el 'shopping resort' se suma a esta festividad con una programación especial pensada para compartir las tradiciones locales con sus visitantes.

Las actividades comienzan este miércoles, jornada previa del día de San Valero, con el reparto de porciones de roscón entre los visitantes. Para poder degustarlo, será necesario estar registrado y tener descargada la app de Puerto Venecia. Junto al roscón, los clientes recibirán un rasca en el que podrán descubrir premios de distintos operadores del centro.

Ese mismo día, de 17.30 a 19.30 horas, Puerto Venecia contará con la presencia de su Cabezudo Gondolero, que recorrerá el 'shopping resort' animando la jornada. La figura estrenará nueva imagen y vestimenta, diseñada por Lara Marín, ganadora de la AFW25, incorporando un nuevo diseño a uno de los personajes más reconocibles del centro.

Asimismo, el miércoles, 29 de enero, festivo en la ciudad, abrirán todos los restaurantes y espacios de ocio de Puerto Venecia, ampliando la oferta para disfrutar de la jornada.

Por último, el viernes 31 de enero, la programación se cerrará con la participación de la Comparsa de Cabezudos de la Química, que realizará un pasacalles de 11.30 a 13.30 horas por el 'shopping resort', llenándolo de tradición y ambiente popular.