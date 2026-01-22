Archivo - Puerto Venecia celebra San Vicente y San Valero con propuestas gastronómicas y tradición popular. - JALENO - Archivo

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia celebra estos días San Vicente y San Valero, patrones de Huesca y Zaragoza, respectivamente, con diferentes propuestas gastronómicas y actividades especiales.

Vinculado siempre con su comunidad autónoma, el 'shopping resort' hace un guiño especial a las tradiciones locales de ambas ciudades aragonesas con una programación pensada para todos los públicos.

Por un lado, este jueves, 22 de enero, el 'shopping resort' celebrará la festividad de San Vicente Mártir, segundo patrón de Huesca. Durante esta jornada, los visitantes podrán disfrutar de una ración de patata caliente --hasta fin de existencias--.

Para beneficiarse de esta promoción, será necesario escanear un ticket de compra realizado ese mismo día, sin importe mínimo, a través de la app de Puerto Venecia. Una vez validado, los clientes podrán acudir al punto de Atención al Cliente, donde recibirán un vale para canjear en los operadores adheridos: El Molino, Bal D'O, Mas Q Menos, D'Jorge y La Torreta.

Las celebraciones continuarán el martes, 28 de enero, previa del día de San Valero, con el reparto de porciones de roscón entre los visitantes. Para poder degustarlo, habrá que registrarse y tener descargada la app de Puerto Venecia. Junto al roscón, los clientes recibirán un rasca en el que podrán descubrir premios de distintos operadores del centro.

Ese mismo día, de 17.30 a 19.30 horas, el 'shopping resort' contará con la presencia de su Cabezudo Gondolero, que recorrerá el centro animando la jornada. La figura estrenará nueva imagen y vestimenta, diseñada por Lara Marín, ganadora de la AFW25, incorporando un nuevo diseño a uno de los personajes más reconocibles de Puerto Venecia y reforzando así la apuesta de Puerto Venecia por el talento aragonés y el compromiso local.

Asimismo, el miércoles, 29 de enero, festivo en la ciudad, abrirán todos los restaurantes y espacios de ocio de Puerto Venecia, ampliando la oferta para disfrutar de la jornada festiva.

Por último, el viernes, 31 de enero, la programación se cerrará con la participación de la Comparsa de Cabezudos de la Química, que realizará un animado pasacalles de 11.30 a 13.30 horas por el centro, llenándolo de tradición y ambiente popular.