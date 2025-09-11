Puerto Venecia se convierte en un "campo de batalla" gastronómico con 'La Batalla: Burger vs. Frankfurt'

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio exterior de Puerto Venecia, concretamente en la zona FunSpot, entre Decathlon e Ilusiona, se transformará en un "campo de batalla" gastronómico repleto de food trucks ambientadas, actuaciones en directo y actividades para todos los públicos donde las hamburguesas y los frankfurts vuelven a enfrentarse.

Durante dos fines de semana consecutivos, del 11 al 14 y del 18 al 20 de septiembre, Puerto Venecia acoge una nueva edición de 'La Batalla: Burger vs. Frankfurt', un evento temático de inspiración militar que une gastronomía y música y que este año se celebra por primera vez en la capital aragonesa como antesala de las Fiestas del Pilar.

Durante seis días, la batalla estará servida y los asistentes deberán posicionarse entre uno de los dos bandos, compuestos por los dos grandes clásicos del street food: ¿hamburguesa o perrito?

GASTRONOMÍA CON RANGO

En el "bando" de las hamburguesas, se contará con dos propuestas "de alto rango". La primera, bautizada como 'Capitán General', está elaborada con carne de vaca madurada de 180 gramos, pulled pork, bacon crujiente, queso Edam, cebolla crujiente, pepinillos y una salsa especial de mostaza y miel. La segunda opción, 'La Recluta', apuesta por una combinación más clásica con tomate, lechuga, cebolla caramelizada y salsa de yogur.

Ambas opciones tendrán un precio de 12,50 euros. Además de estas dos recetas protagonistas, se sumarán a la batalla dos de las firmas más reconocidas del street food.

En el lado de los frankfurts, los perritos contarán con salchichas artesanas elaboradas con cien por cien carne, acompañadas de cebolla y una amplia variedad de salsas. El precio será de 10 euros, y como guarnición se ofrecerán patatas fritas, salchipapas o palomitas de pollo, ideales para compartir.

MÚSICA Y ANIMACIÓN PARA TODOS

Además de la gastronomía, 'La Batalla' incluirá una intensa programación musical y de animación que se desplegará durante ambos fines de semana.

El jueves, 11 de septiembre, será la jornada inaugural, con la presentación del evento y la actuación del grupo La Amparo a las 20.00 horas; el viernes 12 será el turno del grupo Mediterráneos, que ofrecerá un concierto de 19.00 a 21.00 horas, seguido de una sesión a cargo del DJ Guillems hasta el cierre.

El sábado 13, durante la mañana, de 12.00 a 14.00 horas, habrá animación infantil conducida por Caballero DJ, y por la tarde regresará la música en directo con Carlos Crush y una nueva de sesión de DJ nocturna.

La semana siguiente comenzará el jueves 18 con buenas noticias para los amantes de la cerveza: una Happy Hour con una promoción 2x1 entre las 18.00 y las 19.00 horas. El viernes 19 repetirá Mediterráneos en el escenario a las 19.00 horas, con un nuevo maratón de baile y música a cargo de DJ BogDan.

El sábado 20 se retomará la programación familiar por la mañana con Caballero DJ y diversas actividades de animación infantil, y por la tarde, a partir de las 19.00 horas, se celebrará el concierto de Jorge Oakland, antes de despedir el evento con otra sesión DJ a medianoche con BodGan.

Tras su paso por Santa Isabel y otras localidades como Fuenlabrada y Cuarte de Huerva, este evento temático llega por primera vez a Puerto Venecia con fuerza y sabor, anticipando la llegada de las Fiestas del Pilar.

Con una cuidada ambientación, un enfoque lúdico y familiar, y una propuesta culinaria de calidad, 'La Batalla: Burger vs. Frankfurt' es una manera original de disfrutar de la comida gourmet a pie de calle, la música en directo y el aire libre en uno de los espacios de referencia del ocio en Zaragoza. Además de decidir ganador, los asistentes podrán ganar una tablet solo por votar.