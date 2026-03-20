Puerto Venecia y Eboca celebran el Día de la Felicidad con café, juego y experiencias compartidas. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia celebra el 20 y 21 de marzo el Día Internacional de la Felicidad con una programación especial diseñada para invitar a sus visitantes a disfrutar, parar un momento y dejarse sorprender por pequeñas experiencias que mejoran nuestro día a día con propuestas que incluyen café, juego y experiencias compartidas.

Esta iniciativa responde a que este 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha impulsada por Naciones Unidas para poner el foco en el bienestar. Entre los pequeños rituales cotidianos que más fácilmente se asocian a esa sensación, hay uno que rara vez falla: una pausa y un café.

No en vano, distintas investigaciones han analizado su relación con el estado de ánimo, la activación y el equilibrio emocional. Con esta idea como punto de partida, Puerto Venecia, de la mano de Eboca, instala un set experiencial en plaza Las Palmeras en el que los visitantes podrán disfrutar de un café recién molido mientras participan en distintas actividades sensoriales vinculadas al mundo del café.

La propuesta, concebida como eje central, combinará un componente lúdico y participativo con la posibilidad de optar a premios especiales proporcionados por la propia marca.

MÁS ACTIVIDADES

Junto a esta propuesta, Puerto Venecia instalará también distintos puntos de la felicidad repartidos por el recinto. Estos espacios, planteados como elementos visuales y participativos, funcionarán también como puntos foto para compartir la experiencia.

Entre las más creativas figuran una rayuela de la felicidad, un medidor de saltos, mensajes escondidos en diferentes ubicaciones y vinilos con mensajes positivos.

Además, la programación incluirá 'La gran búsqueda de huevos', una actividad organizada por Kids&Us pensada para el público familiar. De este modo, los días 20 y 21 de marzo, niños y niñas podrán participar en una experiencia de 60 minutos llena de movimiento, pistas y diversión, en la que tendrán que convertirse en pequeños exploradores para encontrar ocho huevos escondidos, seguir claves, resolver retos adaptados por edades y descubrir un gran cofre misterioso.

Se plantea para disfrutar del inglés de una forma natural y se considera una acción complementaria orientada a que las familias disfruten del centro desde el juego y la participación.