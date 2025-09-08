Puerto Venecia lanza una campaña para concienciar sobre la salud visual en el rendimiento escolar

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza impulsa, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la campaña 'Ver bien, aprender mejor', una nueva acción solidaria que tiene como objetivo la concienciación sobre la importancia de la salud visual en el rendimiento económico de los más pequeños.

La iniciativa se desarrollará del 8 al 20 de septiembre en colaboración con las ópticas del espacio y ofrecerá revisiones visuales gratuitas a estudiantes de entre 5 y 12 años, además de un cupón digital de descuento de 5 euros en la compra de gafas a través de la app de Puerto Venecia, ha informado el centro comercial.

La campaña parte de una evidencia avalada por diferentes estudios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 80% del aprendizaje en la infancia se produce a través de la visión.

De hecho, se estima que uno de cada cuatro niños en edad escolar presenta algún problema visual no detectado según la American Optometric Association. Estos déficits, si no se corrigen a tiempo, pueden traducirse en dificultades de atención, problemas de comprensión lectora y bajo rendimiento académico.

Con esta acción, Puerto Venecia refuerza su compromiso con el bienestar de las familias aragonesas, ofreciendo una oportunidad para que los más pequeños comiencen el curso en igualdad de condiciones y con todas las herramientas necesarias para aprovechar al máximo su etapa educativa.

"En Puerto Venecia creemos que la salud visual es un aspecto clave del desarrollo infantil. Con esta campaña queremos poner en valor el papel que puede tener una revisión a tiempo en el rendimiento escolar y facilitar a las familias el acceso a un servicio esencial", ha explicado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

Además, Puerto Venecia refuerza su compromiso con la sostenibilidad a través del reciclaje de gafas en colaboración con Multiópticas. Como parte de su estrategia de responsabilidad social y medioambiental, Puerto Venecia ofrece un servicio de reciclaje de gafas en el Punto de Atención al Cliente.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la reutilización de productos ópticos, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo una economía circular.