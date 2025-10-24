Puerto Venecia organiza una jornada solidaria de pilates por la investigación contra el cáncer de mama

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia continúa con su compromiso social dentro del mes de concienciación sobre el cáncer de mama y celebra este sábado, 25 de octubre, una jornada de bienestar muy especial bajo el nombre 'Puerto Latte', en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La cita tendrá lugar a las 11.00 horas, en la plaza de las Palmeras, donde se impartirá una clase de pilates abierta a todos los públicos. Se recomienda la inscripción previa en 'recepcion@puertovenecia.com'.

La sesión estará dirigida por una profesional especializada y pondrá el foco en los beneficios del pilates para el cuerpo y la mente: mejora de la postura, fortalecimiento del suelo pélvico, tonificación muscular, reducción del estrés y fomento de la conexión cuerpo-respiración.

Además, a las 10.00 horas, Puerto Venecia invita a los 25 primeros participantes a un desayuno solidario en D'Jorge, ubicado en Distrito Ocio. El aforo es limitado.

El objetivo de esta iniciativa es promover hábitos saludables y concienciar sobre la importancia del autocuidado físico y emocional en la prevención y recuperación del cáncer de mama. La participación será completamente libre, y cada persona podrá contribuir con donativos voluntarios destinados íntegramente a la investigación oncológica a través de la AECC.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Ese mismo día, varias propuestas gastronómicas del centro se sumarán a la causa. La foodtruck de la churrería Mil Amores del shopping resort ha lanzado un original y sabroso churro rosa exclusivo durante el 25 de octubre, cuya recaudación íntegra se destinará a la investigación oncológica.

Establecimientos como D'Jorge, Bald'o, El Molino o Le Petit Croissant donarán 0,10 euros por cada café servido durante todo el mes, mientras que Espresso se implicará con la donación de un euro por cada bombón Nespresso servido.

Por su parte, Ferysu Artes Gráficas, especialistas en impresión, han colaborado de forma solidaria en la elaboración del adhesivo de los vasos de forma altruista.

De este modo, unido al resto de actividades, la oferta gastronómica de Puerto Venecia se une para convertirse en altavoz con un único fin: apoyar la investigación contra el cáncer de mama.