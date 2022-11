Puerto Venecia presenta una programación especial con motivo del Día del Soltero

El shopping resort organiza citas a ciegas para todos aquellos que quieran encontrar a su media naranja

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 11 de noviembre es el 'Día del Soltero' o 'Singles Day' y para celebrarlo Puerto Venecia se ha propuesto ayudar a todo aquel que esté buscando encontrar a su media naranja. Quienes lo deseen, podrán inscribirse hasta el día 9 a través de un formulario de compatibilidad que registrará sus preferencias, edad, aficiones o gustos afines, entre otras cosas, además del día y la hora a la que quieran tener la cita.

Los cupidos de Puerto Venecia intentarán conseguir la combinación perfecta buscando a los candidatos que mejor se ajusten para que puedan disfrutar juntos de una cena en compañía de un soltero, que puede ser el inicio de una bonita amistad, o de algo más. Una vez inscritos, el centro se pondrá en contacto con los participantes para indicarles la fecha y hora del encuentro. Después de la cita, todos los que compartan su vivencia recibirán una sorpresa de la mano del shopping resort.

Las cenas con motivo de esta celebración de origen chino, se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 en los restaurante de Puerto Venecia, al más puro estilo de 'First Dates'. Esta festividad de origen asiático se celebra cada año el 11 de noviembre (11/11) en contraposición a la festividad de San Valentín, ya que en la cultura china el número '1' simboliza a una persona sola. La campaña está cogiendo cada año mayor relevancia en la industria del comercio, como una fecha señalada a nivel global 11.11

Además de las citas a ciegas, el 11 de noviembre a las 20.00 horas tendrá lugar el evento It's a Match!. Se trata de una macroquedada de 100 solteros con dinámicas grupales mediante las que podrán conocer a gente nueva a través de divertidos juegos en Pause&Play. Inscribirse no tiene ningún coste y puede hacerse desde la app Click and Plan.

La programación se completa con un Speed Dating el día 12 de noviembre en Pause & Play. Esta iniciativa ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer gente nueva a través de mini citas a ciegas. A través de estas citas rápidas se pretende que los participantes puedan conocer al máximo número de personas posibles para así tener más posibilidades de encontrar el amor.

Puerto Venecia ha sido recientemente galardonada con el Solal Marketing Award, otorgado por el ECSP (European Council of Shopping Places) en la categoría Tactical Activation por la campaña 'Singles Day' que ya celebró el pasado año. El shopping resort zaragozano se consagraba así como el único complejo comercial de España premiado con un Solal Marketing Awards en 2022.