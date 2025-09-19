Puerto Venecia se une a la campaña internacional 'Imagina quedarte en blanco" para visibilizar el Alzheimer

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este domingo 21 de septiembre, se suma un año más a la campaña internacional de sensibilización 'Imagina quedarte en blanco', una acción impulsada en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza (AFEDAZ) y enmarcada dentro de la estrategia de impacto social de CBRE Iberia.

Durante todo el fin de semana, el shopping resort zaragozano utilizará sus pantallas digitales y soportes de comunicación para lanzar mensajes que invitan a la reflexión sobre esta enfermedad, con el objetivo de concienciar a visitantes y trabajadores sobre la importancia de la prevención, la detección precoz y la investigación del Alzheimer. Así, se proyectarán mensajes que son imposibles de olvidar como: ¿Y si un día no recordaras cómo volver a casa?, ¿Qué pasaría si no reconocieras tu propia voz?, ¿Y si olvidaras el rostro de tus hijos? ¿Cómo te sentirías si no supieras quién eres? ¿Y si cada mañana fuera como empezar de cero?.

La campaña 'Imagina quedarte en blanco' no busca solo informar, sino también despertar empatía y proyectar la gran labor y esfuerzo de los cuidadores. A través de frases breves y poderosas proyectadas en diferentes soportes digitales, el complejo comercial y de ocio se convierte durante estos días en un altavoz para dar visibilidad a una enfermedad que cada año afecta a 40.000 personas solo en Aragón y que, según datos de la OMS, podría alcanzar los 74 millones de diagnósticos en todo el mundo en 2030. Y es que, solo en Aragón e detectan unos 6.000 casos nuevos cada año.

Puerto Venecia participa de manera activa en esta acción como parte de su compromiso con el bienestar de su comunidad, y lo hace colaborando con AFEDAZ, entidad de referencia en el acompañamiento a personas afectadas por el Alzheimer y sus familias. La campaña, de alcance internacional, refuerza el papel de los centros comerciales como espacios no solo de consumo, sino también de encuentro, diálogo y concienciación social.

Esta acción forma parte de una campaña coordinada a nivel europeo bajo el paraguas de Caring for Communities (C4C), la iniciativa estratégica de CBRE Iberia, gestora del activo, centrada en servir de instrumento para mejorar la contribución de los activos inmobiliarios también desde una perspectiva social y medioambiental. En 2024, esta iniciativa llegó a 175 activos de Europa e impactando a más de 5,7 millones de personas.