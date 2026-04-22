Pueyo (CHA) asegura que Azcón "se ha vendido a Vox" y alerta de "recortes, desregulación y pérdida de autogobierno"

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha criticado este miércoles que Jorge Azcón está "desesperado" y "se ha vendido a Vox" y ha alertado de "recortes, desregulación y pérdida de autogobierno".

Esta ha sido la primera valoración del líder aragonesista al acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente de la Comunidad, que a su juicio confirma que "el adelanto electoral fue un fracaso para el PP", además de haber dejado a los aragoneses cuatro meses sin gobierno.

En resumen, ha sostenido que Azcón "ha vendido la Presidencia de Aragón al PP de Génova, ha otorgado la Consejería de Medio Ambiente o Agricultura a trasvasistas aragoneses que nada hicieron por la agricultura y crea un vicepresidencia de 'Desregulación' que va a acabar con nuestro autogobierno, una consejería de recortes, motosierra y xenofobia, al más puro estilo del lamebotas de Milei".

A ello ha sumado que "los de Vox, esos que no pactaban sillones, han pactado los sillones del Gobierno, de la Mesa de las Cortes y hasta el senador autonómico".

Pueyo ha considerado que, pese a que "parecía imposible", el dirigente 'popular' "ha conseguido un acuerdo de gobierno aún peor que el de 2023", criticando también que se utilice un término como el de "prioridad nacional", que ha calificado de "falangista" y de "vulneración constitucional, estatutaria y de Derechos Humanos".

"Dicen que aspiran a que el Gobierno de Aragón dure cuatro años. Esperemos que quede algo de Aragón para entonces", ha lamentado, remarcando que el acuerdo "toca nuestra tierra --por las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente--, toca a nuestra gente --por Bienestar Social y Familia-- y apuesta por vendernos y dejarnos a merced del mercado y del más fuerte --desregulación--".

Del mismo modo, ha asegurado que este es una cuerdo "que vulnera la democracia aragonesa y que ha traicionado la confianza que les otorgaron los aragoneses".

El presidente de CHA ha criticado también las formas del pacto, que "se ha tomado a las espaldas de los aragoneses" y que supone una vuelta "a los tiempos en que el futuro de Aragón se toma en Madrid contra Aragón".

Sin embargo, ha aseverado que "esta desesperación de Azcón sólo muestra el principio del fin de su gobierno", para lo que ha hecho un llamamiento a la movilización social: "Ahora seamos la esperanza de los aragoneses. Toca resistir, salir a la calle y seguir luchando por lo público".

"Invito a cualquier persona a que no sea un espectador, a que se implique, que tome partido. Se vienen años duros pero juntos y juntas les plantaremos cara porque hoy empieza la caída del Gobierno de Azcón."