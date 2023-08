Pueyo (CHA) destaca el "compromiso" de Sumar con el aragonés y lo utilizará en el Congreso

ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Zaragoza al Congreso, Jorge Pueyo, ha destacado el "compromiso" de este grupo con el aragonés y ha apostado por utilizarlo en el Pleno de la cámara baja a expensas de que la presidenta, Francina Armengol, lo autorice. Pueyo (CHA) prometió su cargo de parlamentario en aragonés.

En declaraciones a Europa Press, Pueyo ha señalado que, durante la campaña electoral del 23J, Sumar dejó claro que "el aragonés tendría el mismo respeto que las demás lenguas". Ha lamentado que la presidenta del Congreso haya mencionado, en su discurso de toma de posesión, el catalán, el gallego y el euskera, "pero no dice nada del aragonés ni del catalán de Aragón".

"Se pudiera dar la paradoja de que yo no pudiera hablar catalán de Aragón, de Tamarite o Albelda (Huesca), pero sí de Alfarrás (Lérida), que está a tres kilómetros y es exactamente igual", ha expuesto el diputado de Sumar, añadiendo que "aquí el tema no es la cooficialidad, sino el respeto integral a las lenguas que forman parte del plurilingüismo del Estado".

También ha recordado que varios partidos con representación en el Congreso --ERC, Bildu, BNG, Podemos, Más País y otros-- plantearon en una iniciativa registrada en junio de 2022 modificar el Reglamento del Congreso para poder presentar documentos "en cualquiera de las lenguas del Estado, no solo las cooficiales, también las reconocidas en los Estatutos, que son parte del bloque constitucional", como es el caso del aragonés y el asturiano, que "debieran poderse utilizar".

LA INTENCIÓN

"El compromiso de Sumar es poder utilizar el aragonés y el asturiano", ha continuado, confiando en que "el aragonés tenga la misma altura en todo lo que se pueda". Pueyo tiene intención de hablar en aragonés en las sesiones plenarias, aunque "depende de lo que haga la presidenta porque está en su potestad expulsarme de la sesión".

"A mí me han contado que, por su tradición en Baleares, no tendría que tener ningún problema", ha expresado el diputado de Sumar, enfatizando: "Los aragoneses tenemos que reivindicar los derechos lingüísticos, como hacen los demás, y no dejar de luchar por ello".

Además, Pueyo presentará iniciativas en defensa de estas lenguas, porque la posición de Sumar "no es solo por el aragonés y el catalán de Aragón". Ha aseverado: "La idea es trabajar por los derechos y las libertades, por los trabajadores aragoneses, por los paisajes, visibilizar nuestras luchas y seguir avanzando en derechos pese al Gobierno de Aragón que tenemos a día de hoy".

Por otra parte, Pueyo ha considerado que la cooficialidad del aragonés "se puede plantear, pero no con el Gobierno PP-VOX", de forma que "habrá que esperar como mínimo cuatro años", añadiendo que la cooficialidad es "la única forma de garantizar la igualdad del aragonés con el resto de lenguas cooficiales peninsulares".