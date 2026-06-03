El Pyrenees Open Hike&Fly 'Tu Provincia Huesca La Magia' convierte a Panticosa en centro internacional del parapente

Archivo - El Pyrenees Open Hike&Fly 'Tu Provincia Huesca La Magia' convierte Panticosa en centro internacional del parapente - PYRENEES OPEN HIKE&FLY - Archivo

PANTICOSA (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Panticosa acoge desde este jueves, 4 de junio, una nueva edición del Pyrenees Open Hike&Fly 'Tu Provincia Huesca La Magia', una cita que convertirá al Valle de Tena en el centro internacional del parapente de aventura al reunir a cerca de un centenar de equipos procedentes de países como Francia, Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Austria, Argentina o Alemania, entre otros.

Durante varios días, algunos de los mejores especialistas de esta disciplina competirán en uno de los territorios más espectaculares y exigentes para la práctica del hike&fly, como es el Pirineo de Huesca.

El Hike&Fly es una modalidad que combina carrera por montaña y vuelo en parapente. Los deportistas deben avanzar por el territorio alternando ascensos, desplazamientos a pie y vuelos estratégicos, siempre condicionados por la meteorología, la orientación y la toma de decisiones en alta montaña.

La edición de este año tiene una relevancia especial porque además de ser Campeonato de España, el Pyrenees Open 2026 será el test event del primer Campeonato del Mundo de Parapente Hike&Fly FAI 1, que se celebrará en junio de 2027 en el Valle de Tena.

Esta prueba servirá para validar sobre el terreno la logística, los recorridos, los sistemas de seguridad, la organización deportiva y la capacidad del destino para acoger una competición internacional de máximo nivel.

UN PRÓLOGO MUY ESPECIAL EN EL LABERINTO DE LOS PIRINEOS

La jornada de este jueves, 4 de junio, estará dedicada a la bienvenida de participantes, el briefing técnico y la celebración del prólogo. Esta primera prueba permitirá a los pilotos conseguir un bonus de 1 hora y 30 minutos para la competición principal.

El prólogo tendrá además un carácter especialmente singular, ya que la última baliza estará situada en el centro del Laberinto de los Pirineos, en Piedrafita de Jaca.

En esta ocasión, más que nunca, la suerte, la orientación y la capacidad de leer el terreno serán factores determinantes para los participantes.

La salida oficial de la competición tendrá lugar el viernes, 5 de junio, a las 10.00 horas, desde la plaza de la Iglesia de Panticosa. A partir de ese momento, y durante todo el fin de semana, el cielo de la provincia de Huesca se convertirá en escenario de una prueba que combina resistencia física, estrategia, conocimiento de la montaña y dominio del vuelo libre.

Aunque el centro operativo estará situado en Panticosa, las condiciones meteorológicas y el diseño de la prueba permitirán que los deportistas recorran diferentes zonas de la provincia, mostrando la diversidad paisajística, deportiva y turística de Huesca como destino de referencia para los deportes de montaña y aventura.

El sábado, 6 de junio, de 09.00 a 20.30 horas será la competición por la provincia de Huesca; y el domingo, día 7, se ha previsto a las 16.00 horas, la entrega de trofeos en el centro socio cultural La Fajuala de Panticosa.

PANTICOSA Y HUESCA, DESTINO INTERNACIONAL PARA EL PARAPENTE

El Pyrenees Open Hike&Fly refuerza la proyección del Valle de Tena y de la provincia de Huesca como territorio idóneo para el parapente, el turismo activo y los deportes de montaña.

La combinación de desniveles, accesos, despegues, infraestructuras turísticas y paisajes de alta montaña convierte al Pirineo oscense en un escenario privilegiado para una disciplina en plena expansión internacional.

La celebración de este test event supone un paso decisivo hacia el Mundial de 2027 y consolida el papel de Panticosa como sede de grandes eventos deportivos vinculados a la montaña, la aventura y el vuelo libre.

LA COMPETICIÓN

Pyrenees Open Hike&Fly es una competición internacional de formato corto que combina parapente y desplazamiento a pie por montaña. La prueba está organizada por el Club de Parapent Catvol Pirineus, con la colaboración local de la Asociación Turística Valle de Tena y el apoyo de instituciones y entidades vinculadas al territorio y al deporte aéreo, destacando el patrocinio del Ayuntamiento de Panticosa y Diputación Provincial de Huesca.