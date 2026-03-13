Quirónsalud realiza con éxito una técnica endoscópica para tratar un tumor rectal en fase temprana

La disección submucosa endoscópica permite extirpar tumores digestivos precoces sin cirugía, preservando el órgano. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha realizado con éxito el primer caso de disección submucosa endoscópica (DSE) en la sanidad privada aragonesa para tratar una neoplasia rectal temprana, consolidándose como centro de referencia en técnicas avanzadas de endoscopia digestiva.

La intervención, llevada a cabo por la Unidad de Digestivo del hospital, está indicada en el tratamiento de las neoplasias gastrointestinales del aparato digestivo, fundamentalmente en el esófago, el estómago, el colon y el recto, en estadio precoz.

"Concretamente, se realiza en lesiones con sospecha de infiltración limitada a la submucosa (segunda capa de la pared del tubo digestivo) y con baja probabilidad de metástasis linfática en las áreas próximas, independientemente de su tamaño", ha señalado el doctor Rafael Uribarrena, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

VENTAJAS DE LA TÉCNICA

Esta técnica avanzada permite la extirpación mediante endoscopia de las lesiones en bloque (una sola pieza), con márgenes libres de tumor y una probabilidad menor de que reaparezca en la misma zona u órgano donde se originó. Además, ofrece algunas ventajas frente al abordaje quirúrgico tradicional, como una menor morbimortalidad, reduce la estancia hospitalaria y permite la preservación del órgano afectado, además de evitar en numerosos casos la cirugía.

"En este sentido, el tratamiento quirúrgico de estas lesiones tiene una mayor tasa de complicaciones y está indicado para tumores más avanzados", ha concretado el doctor. Por otro lado, el especialista puntualiza que "esta técnica no sustituye a la cirugía en todas las lesiones colorrectales, únicamente en aquellas que se asientan en las capas más superficiales".

INTERVENCIÓN RÁPIDA Y SIN COMPLICACIONES

En esta ocasión, el paciente, de mediana edad, fue remitido tras un resultado positivo en sangre oculta en heces. En la colonoscopia se detectó un pólipo de aproximadamente entre 30 y 35 milímetros en el recto inferior. "Debido a la dificultad para su extirpación en bloque mediante técnicas convencionales, el equipo médico optó por realizar una disección submucosa endoscópica", ha expuesto el doctor. El procedimiento tuvo una duración aproximada de dos horas y 20 minutos.

Ha consistido en el marcaje de la lesión, la inyección submucosa para crear un plano de disección seguro, la incisión circunferencial y la posterior resección completa de la lesión. "Pese a que una de las principales complicaciones potenciales es la hemorragia --debido a la abundante vascularización rectal--, la intervención se ha desarrollado sin incidencias", ha indicado el doctor Diego Martínez Acitores de la Mata, especialista del aparato digestivo en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

"Asimismo la evolución clínica fue muy favorable: el paciente inició la tolerancia de líquidos y una dieta normal el mismo día del procedimiento y recibió el alta hospitalaria a las 24 horas de la intervención, sin complicaciones posteriores", ha agregado.

REFERENTE EN ENDOSCOPIA AVANZADA EN ARAGÓN

La puesta en marcha de esta intervención sitúa al Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza a la vanguardia de las técnicas endoscópicas digestivas en la comunidad aragonesa.

En ese sentido, hay que señalar que el centro ya fue pionero en la sanidad privada en Aragón en técnicas como la resección endoscópica de lesiones de gran tamaño del tubo digestivo mediante la resección mucosa endoscopia, la endoscopia biliar y la ecoendoscopia diagnóstica y terapéutica.