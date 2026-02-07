Rafael Guía (PSOE) cree que su partido "a ido a más" durante la campaña y que la gente tiene "ilusión por participar"

El candidato del PSOE por la provincia de Teruel en las elecciones de este domingo, Rafael Guía, de almuerzo junto a su hermano Carlos y tres de sus sobrinos. - PSOE TERUEL

TERUEL 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel, Rafael Guía, considera que su formación "ha ido a más" durante una campaña en la que ha percibido que la gente "tiene ilusión por participar y erradicar este modelo de las dos derechas, que lo único que hace es recortar derechos".

Un mensaje que ha trasladado en la jornada de reflexión, que ha dedicado a disfrutar de la familia. Guía ha comenzado este sábado muy temprano haciéndole la compra a su madre, Teresa, de 88 años, a la que califica como "su referente vital".

"Es lo que suelo hacer todos los sábados", ha compartido. Después, se ha acercado al cementerio para visitar la tumba de su padre, Isidro Guía, "mi referente político", pues tal día como hoy hubiera cumplido 95 años.

"Para mí es un día muy importante para compartir y hablar con él, contarle cómo están las cosas y lo que queremos hacer". Para Guía la familia es muy importante, por eso, entre la compra y la visita al cementerio, ha almorzado junto a su hermano Carlos y tres de sus sobrinos."

La mañana la ha terminado tomando un vermú con los amigos, con quienes también quiere jugar al guiñote por la tarde. "De los juegos que más me gustan, un juego tradicional aragonés y en el que me considero bastante bueno", ha dicho.

Finalmente cenará con la familia y se retirará pronto a dormir, "que mañana hay que estar despejado".

Para el candidato la campaña "ha estado muy bien". De ella, ha destacado que ha visitado todas las comarcas junto al resto de candidatos de la lista socialista y, tal y como se comprometió, ha protagonizado una campaña "cercana y alejada de la confrontación y el insulto" que a su juicio han practicado PP y Vox. Por último, ha deseado que este domingo "todo el mundo vaya a votar".

