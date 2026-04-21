Ranera (PSOE) pide la comparecencia de Chueca en el pleno del Ayuntamiento por el proceso de regularización

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado la "absoluta deriva" de la alcaldesa, Natalia Chueca, a cuenta del proceso extraordinario de regulación de personas inmigrantes, y ha pedido su comparecencia en el pleno.

"La alcaldesa está utilizando este proceso para crear alarma, generar racismo y discriminar a quienes son también vecinos de nuestra ciudad", ha dicho Ranera, quien ha considerado que "Chueca está asumiendo los postulados de la ultraderecha más radical".

Por este motivo, el PSOE ha presentado la solicitud de comparecencia de Chueca en el próximo pleno del consistorio zaragozano para que explique su actitud con respecto a este proceso. "Esperábamos colaboración, esperábamos lealtad institucional y que la alcaldesa ayudara a estos ciudadanos, que no sabemos si de manera intencionada o no, los antecedentes penales con los policiales y con los informes policiales. Para dejarlo claro: toda persona también tienen derechos", ha señalado.

"No sabemos si desconocen de manera intencionada o no, los antecedentes penales con los policiales y con los informes policiales" le ha afeado a Chueca y le ha dejado claro: "toda persona ante una situación excepcional, adopte medidas excepcionales" y que "colabore con más recursos materiales y humanos".

"El único objetivo de Chueca era visualizar el colapso y el caos para señalar a P. Sánchez, porque si hubiera sido M. Rajoy, todo lo relacionado con este proceso en Zaragoza habría funcionado", ha explicado Ranera, quien ha señalado que "se trata de un proceso totalmente discriminatorio".

"Chueca se ha convertido en la alumna aventajada de la ultraderecha, ha comprado su discurso y, para hacer oposición al Gobierno de España, colapsa la Plaza del Pilar, cerrando otras 29 'puertas', para visualizar el caos y sembrar el odio y el racismo en la ciudad", se ha despachado la socialista.

Ranera ha añadido también que gobiernos de distinto signo, incluido el de José María Aznar (PP), adoptaron medidas de regularización cuando fue necesario, aunque con otros criterios, y que hay ayuntamientos que están abordando esta situación con "absoluta normalidad" dentro de sus competencias.

"Este proceso es una oportunidad y no una amenaza", ha diferenciado la portavoz socialista, quien además ha señalado que "en los últimos tiempos no se sabe dónde empiezan y dónde acaban PP y VOX, y ahora que están negociando el pacto en Aragón esperamos que no sea a costa de estos derechos".