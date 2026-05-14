Ranera (PSOE) sostiene que la propuesta de ordenanza Cívica de Chueca es "ideológica"

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ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha calificado de "ideológica" la propuesta de nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, que ha presentado este jueves la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca.

"Trae un texto articulado que recoge cuestiones que tienen que ver más con la ideología que con la necesidad de regular la convivencia cívica en la ciudad", ha criticado Ranera para recordar que durante estos siete años de Gobierno del PP en Zaragoza, el PSOE reclamado la "necesidad de una ordenanza cívica en innumerables ocasiones".

Ranera ha lamentado que el texto presentado por Chueca no ha sido objeto de acuerdos, diálogo y consenso, ni con los grupos políticos ni con las asociaciones de vecinos, "algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, por otra parte, este Gobierno", ha afeado.

"INJUSTO E INMORAL"

Como ejemplo de texto "ideológico", Ranera se ha referido a las posibles sanciones a personas sin hogar, "algo totalmente injusto, indigno e inmoral". "¿De verdad se cree Natalia Chueca que esas personas que duermen en la calle van a poder pagar una sanción de 3.000 euros? ¿No entiende Chueca que si tuvieran ese dinero estarían viviendo en una casa?", ha preguntado.

A su parecer, se trata de otro ejemplo más de la Zaragoza "irreal en la que vive la alcaldesa, cuya ideología, lamentablemente, se acerca cada vez más a la de su socio de gobierno, la ultraderecha, a Vox", ha comparado.

Ranera ha avanzado que estudiarán "a fondo" esta ordenanza y ha avanzado que el PSOE presentará todas aquellas aportaciones que consideren necesarias para "mejorar" esa normal local tan importante.

"Será la alcaldesa la que deba decidir si quiere llegar a consensos y acuerdos o prefiere seguir haciendo demagogia e ideología de ultraderecha como hasta ahora", ha concluido.