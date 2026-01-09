Ranera reclama a Chueca una apuesta decidida por eltransporte público para el área industrial de La Cartuja

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, el alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa y el concejal en el consistorio d ela capital, Guillermo Ortiz. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha reclamado este viernes a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que refuerce y apueste decididamente por mejorar el transporte público para acceder a las áreas industriales del entorno de La Cartuja.

En la actualidad, más de 28.000 personas acceden cada día a sus trabajos en vehículos privados. "La movilidad laboral, la que permite acceder a un empleo, es clave y no podemos dejar a nadie atrás por no tener coche. Por eso, es prioritario mejorar el servicio y las infraestructuras del transporte y de los recursos públicos para acceder a los polígonos y áreas industriales", ha señalado.

Ranera, que ha estado acompañada por el concejal socialista Guillermo Ortiz y el alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa, ha considerado imprescindible la instalación de marquesinas de la línea 25 de autobús, seguir reforzando los carriles bici financiados desde los Fondos Europeos (gestionados por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza), y apostar por proyectos piloto como un aparcamiento seguro para Vehículos de Movilidad Personal (VPM) que va a poner en marcha este barrio rural en los próximos dos meses.

En concreto, la portavoz socialista cree necesario "dignificar" las infraestructuras de la actual línea 25 de autobús, que es la que da acceso a algunas de estas áreas industriales. Asimismo, ha dicho, "hay que seguir ampliando los carriles bici para garantizar que la ciudadanía, después de apostar por el transporte público, pueda acceder con sus patinetes o con sus bicicletas a los polígonos garantizando, de este modo, una accesibilidad segura".

Por otra parte, ha señalado la puesta en marcha de proyectos piloto como el aparcamiento seguro de VPM en La Cartuja. Su alcalde, José María Lasaosa, ha explicado que, "ante la demanda planteada desde el grupo de trabajo de empresas de los polígonos industriales, se ha iniciado este proyecto que consiste en construir un carril bici que una La Cartuja con sus áreas industriales e instalar en el barrio un aparcamiento seguro para VMP y, de este modo, las personas que no tengan vehículo privado puedan utilizar el autobús 25, coger su vehículo de movilidad personal (VMP) en dicho aparcamiento, desplazarse hasta su puesto de trabajo y, una vez finalizada su jornada laboral, poder guardar el VMP de forma segura y regresar en transporte público a la ciudad".

Con esta iniciativa, "lo que pretendemos es solucionar la vulnerabilidad en dos direcciones: una es que las personas que no tienen vehículo puedan desplazarse a los polígonos industriales de forma segura y, por otro lado, que las empresas que demandan mano de obra puedan solventar esta situación sin tener que depender del vehículo privado como forma de transporte". Además, con estas acciones contribuimos con el medio ambiente, ha concluido Lasaosa.