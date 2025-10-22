El Rastrillo Aragón 2025 regresa este viernes y durante diez días ofrecerá artículos de todo tipo en 26 stands

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rastrillo Aragón 2025 regresa del 24 de octubre al 2 de noviembre convertido, un año más, en el gran punto de encuentro de la solidaridad en Aragón. La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza volverá a llenarse durante diez días de productos de todo tipo distribuidos en 26 stands, en los que el público podrá adquirirlos y así contribuir para un proyecto solidario de la Fundación Federico Ozanam.

Esta iniciativa solidaria es posible gracias a la implicación de más de 800 voluntarios que, con su trabajo durante todo el año y especialmente en los días de celebración, hacen realidad este gran evento.

A ellos se suman cientos de empresas, asociaciones y entidades colaboradoras que aportan productos, servicios o recursos para llenar de vida los stands y ofrecer al público miles de motivos para colaborar.

La Fundación Federico Ozanam reafirma así su compromiso de seguir trabajando por las personas y construyendo, con el apoyo de toda la sociedad aragonesa, una forma de cuidar más humana, cercana y respetuosa con cada historia de vida.

NOVEDADES 2025

El Rastrillo Aragón 2025 contará con 26 stands en los que, como cada año, será posible encontrar una amplia variedad de artículos para todos los gustos y bolsillos: ropa nueva y de segunda mano, juguetes, regalos, decoración, bisutería, muebles, libros o productos de alimentación, entre otros.

Entre alguna de las novedades de esta edición, destaca la renovación del stand de "Deportes", que este año ofrecerá ropa nueva y artículos de primeras marcas, dando un paso más para atraer a nuevos públicos y ampliar la oferta.

También el stand "Pop Up", uno de los más dinámicos y modernos, ampliará su propuesta incorporando una línea de moda masculina junto a las colecciones femeninas que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores.

Por su parte, el stand "La Bodega", estrenado en la edición de 2024, refuerza su presencia en el Rastrillo Aragón con una cuidada selección de vinos y vermús de todas las Denominaciones de Origen de Aragón, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía local.

ENTRETENIMIENTO

El Rastrillo Aragón no es sólo un evento orientado a la venta de productos con un fin solidario, sino que también es un espacio de reunión y entretenimiento.

Esta agenda incluye diversas propuestas que fomentan la participación activa, el entretenimiento y la interacción en un ambiente familiar y acogedor, así como la visita de reconocidas personalidades del ámbito cultural, deportivo e institucional.

SORTEO

En esta edición, el Rastrillo Aragón 2025 contará con un nuevo sorteo solidario en colaboración con Eboca, empresa aragonesa comprometida con la sostenibilidad y la acción social.

Durante los días del Rastrillo, todas las personas que disfruten de un café en las máquinas Eboca podrán participar en el sorteo de una bicicleta eléctrica, un premio que simboliza energía, movimiento y compromiso con un estilo de vida más sostenible.

Para participar solo hay que tomar un café en una máquina Eboca, rellenar los datos en el cupón impreso en el vaso y entregarlo en el espacio habilitado dentro del Rastrillo Aragón. Este hábito cotidiano como tomar un café se convierte así en un gesto solidario que impulsa los proyectos sociales de la Fundación Federico Ozanam y brinda la oportunidad de ganar una bicicleta eléctrica. Las bases del sorteo se pueden consultar en la web 'www.rastrilloaragon.es'.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE

La cafetería del Rastrillo Aragón estará abierta de 11.00 a 21.00 en horario ininterrumpido con servicio de bebidas, tapas y aperitivos.

El restaurante del Rastrillo estará abierto de 13.30 a 16.00 y se recomienda reservar previamente en los teléfonos de contacto 667 420 300 y 976 72 13 57.

Entre semana, el restaurante ofrecerá menús especiales por cortesía de diferentes Restaurantes de Zaragoza a un coste de 30 euros. Los fines de semana se ofrecerán menús completos por 15 euros y también la posibilidad de un menú infantil a un precio de 10 euros.

Como ya es tradición, la Fundación Federico Ozanam pone a la venta lotería de Navidad durante el Rastrillo Aragón. Los números para el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 son el 47.505, 45.907, 87.180 y 78.321. El precio es de 10 euros --2 euro de cada número y otros 2 euro de donativo--.

Además de su venta en el Auditorio, en las Oficinas Centrales de la Fundación, en la calle Ramón Pignatelli, 17; y en la red de residencias y centros de Día Ozanam, también es posible adquirir lotería de Navidad repartida en varios establecimientos de Zaragoza.

EL PROYECTO SOLIDARIO

Los beneficios obtenidos en esta XXXVIII edición se destinarán, al igual que en la anterior --dada la magnitud del proyecto--, a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Un proyecto que permitirá seguir creando espacios adaptados al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP).

Esta ampliación contempla la creación de dos nuevas Unidades de Convivencia que, junto con las actuales, harán posible adaptar los espacios a las necesidades individuales de cada persona, promoviendo su autonomía y bienestar. Con ello, la Fundación busca seguir impulsando la convivencia y la calidad de vida de las personas que viven en sus centros, a la vez que se incrementa el número de plazas disponibles y la superficie total del centro, que pasará de 3.200 a más de 4.000 metros cuadrados.

El proyecto, ya elaborado y con la licencia urbanística solicitada al Ayuntamiento de Zaragoza, representa una importante inversión en el bienestar de quienes tienen su hogar en la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen; en la satisfacción de los profesionales que cuidan de ellos, y en el futuro de la organización. Es una oportunidad para construir un entorno más humano, acogedor y adaptado a las necesidades de las personas mayores en el siglo XXI.

En la página web 'https://www.ozanam.es/fundacion-federico-ozanam/rastrillo-ar...' y en el perfil de YouTube de la Fundación Federico Ozanam hay un vídeo explicativo acerca de este proyecto.

RETROSPECTIVA

El Rastrillo Aragón es una de las iniciativas solidarias más emblemáticas que se realizan en la comunidad autónoma. Este evento anual, que se celebra desde 1987, reúne a la sociedad aragonesa en un esfuerzo conjunto para apoyar a los colectivos más vulnerables, ofreciendo una experiencia única de solidaridad y compromiso social.

Las dimensiones y distribución del Rastrillo Aragón han cambiado durante estos años, pero "no lo han hecho los valores de entrega, solidaridad y compromiso que movieron a cerca de trescientas personas voluntarias, en el año 1987, a comenzar este largo y fructífero camino", han indicado desde la organización.

Desde los 42.000 euros recaudados el primer año hasta los más de 690.000 de la última edición, cada euro ha contribuido a conseguir alcanzar los objetivos propuestos.

El Rastrillo ha pasado por diferentes enclaves hasta su última ubicación en la sala multiusos del Auditorio, siempre buscando la comodidad y facilidad de acceso para visitantes y voluntariado.

La diversidad de productos ha sido una constante y se han ido adaptando a los cambios, modas y tendencias: en sus comienzos existían puestos de cestería, disfraces o animales que han ido dejando paso a los actuales stands de ropa nueva, pastelería, ropa blanca, pop up o complementos entre otros.

En ellos se encuentra una amplia variedad de artículos donados por personas, entidades, asociaciones y empresas que desean sumarse a esta iniciativa.