Reabren con restricciones la carretera A-129 ante la evolución del incendio de Leciñena, que baja a nivel 0

Reunión del CECOP esta mañana en la sala de crisis del 112. - 112 ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio forestal de Leciñena (Zaragoza), que desde el pasado martes ha afectado a más de 3.000 hectáreas de la sierra de Alcubierre y que desde este viernes se encuentra ya estabilizado y en vías de extinción, permite reabrir este sábado la carretera autonómica A-129, aunque con una serie de restricciones que serán controladas por la Guardia Civil.

Así lo ha anunciado a los medios de comunicación el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada en la sala de crisis del 112 en el Edificio Pignatelli, en la que se ha decidido rebajar el Plan de Protección Civil a Situación Operativa 0 Nivel 0 --emergencia ordinaria por uno o varios incendios forestales que pueden ser controlados con medios ordinarios--, lo que implica que la gestión del incendio pasa del CECOPI a la Dirección General de Gestión Forestal.

"Durante la noche se ha trabajado muy bien, en la línea de ayer --por el viernes-- en seguir ya buscando aquellos puntos más sensibles y actuando en ellos de cara a que la semana que viene se pueda dar por extinguido, aunque aún quedan bastantes días para ello", ha reconocido Bermúdez de Castro.

La reapertura de la carretera A-129 que conecta Zaragoza con Los Monegros lleva aparejada una orden para evitar que los ciudadanos acudan al lugar donde se ha producido el incendio. "Entendemos que es una zona que era de alto valor ecológico y muy visitada por los ciudadanos y que, lógicamente, muchos de ellos querrán ver cómo ha quedado su sierra, pero les pedimos esperen una semana, diez días, a verla, porque todavía está trabajando mucha gente allí, hay material pesado, autobombas, y es peligroso que vayan allí", ha requerido el consejero.

De esta manera, la circulación por la A-129 va a contar con cinco puntos de acceso prohibido y controlado por la Benemérita: el acceso al refugio de Pajera, la pista entre Senés y Torralba, el acceso a San Simón, el cruce de una casa rural que hay en la zona sur del incendio y la pista que va hacia las antenas. "Pedimos por favor a los ciudadanos que sean prudentes y no se acerquen a lugares críticos del incendio", ha insistido el titular de Hacienda, Interior y Administración Pública.

El plan de trabajo para este sábado dipone que cinco brigadas de Infoar van a trabajar en aquellos puntos donde puede haber algún pequeño rebrote, avivado posiblemente por efecto del viento, cada vez menos intenso, y de la temperatura, que se espera suba bastante en las próximas horas.

En concreto, los medios desplegados están compuestos por la brigada helitransportada de Peñalba más un helicóptero, seis brigadas terrestres, cinco autobombas, además del Puesto de Mando Avanzado y personal técnico. Además, la DPZ colabora con una autobomba.

"Durante el día de hoy sí que va a bajar mucho la velocidad del viento, lo cual va a favorecer mucho la extinción, aunque sí que cierto que va a subir mucho la temperatura y va a bajar la humedad, que será lo más complicado", ha advertido el consejero.

SEGUNDA OLA DE CALOR

En ese sentido y, tal y como avanza la predicción de la Aemet, Bermúdez de Castro ha avisado de la llegada la semana que viene de una "potente hora de calor" hasta el próximo jueves o viernes, con avisos de la Aemet de nivel naranja en numerosos puntos de la Comunidad y temperaturas que en la ribera del Ebro pueden alcanzar los 42 y 43 grados.

Al respecto, la previsión de la Aemet para este sábado mantiene viento de componente noroeste durante las próximas horas, alternando con componente este, con rachas que no superarán los 22 kilómetros por hora. A partir de la tarde se espera una disminución del viento y para mañana se prevé también menor intensidad.

La humedad relativa ha superado el 80 % durante la noche, aunque en las horas de más calor del día podría bajar hasta el entorno del 20 %. Para la próxima madrugada, la recuperación de humedad se situará entre el 50-60 %.

Las temperaturas seguirán aumentando durante los próximos días. Para hoy se espera una máxima superior a los 36 grados y desde mañana podrían alcanzarse los 38.

El lunes, martes y miércoles las máximas rondarán o superarán los 40 grados. Las mínimas nocturnas también irán subiendo, con valores en torno a los 19 grados esta próxima noche y mínimas tropicales próximas a los 20 grados en la siguiente madrugada.

A preguntas de los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha valorado la situación vivida en los últimos diez días en Aragón con varios incendios importantes: "Hemos tenido mala suerte porque hemos tenido dos grandes incendios forestales, uno que prácticamente fue de cereal, más agrícola que forestal, en el que el 70% u 80% de las hectáreas quemadas en Tamarite de Litera eran agrícolas y luego éste de Leciñena", además del ocurrido en La Fueva, en el que Infoar mantiene una brigada para evitar que se reactive en algún punto caliente.

Una "época compleja", según ha definido el consejero ante la que ha reiterado el llamado a la prudencia a los ciudadanos cuando se acerquen al monte, un ruego al que se ha sumado el consejero de Medio Ambiente y Turismo Luis Biendicho.

"Vienen días con una temperatura muy elevada, con muy poca humedad y los ciudadanos deben preservar el medio ambiente y tener muchísimo cuidado con cualquier tipo de actividad", ha advertido.