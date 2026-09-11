La reapertura del giro entre paseo María Agustín y la avenida Escrivá de Balaguer será la próxima semana

José Miguel Rodrigo informa a la ciudadanía sobre las próximas alteraciones al tráfico peatonal y rodado por obras de transformación, que conllevan cambios y mejoras en la movilidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha informado de la planificación municipal para la próxima semana, que contempla la reapertura la recuperación del giro entre el paseo María Agustín y la calle Escrivá de Balaguer; además del comienzo de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo el lunes, 14 de septiembre.

Rodrigo ha explicado en una rueda de prensa que la próxima semana permitirá "recuperar parte de la normalidad" en dos puntos especialmente sensibles de la ciudad: el entorno del Portillo, por su conexión entre Centro, Delicias y La Almozara, y el acceso al barrio rural de San Gregorio. A estas actuaciones se suma la continuidad de los trabajos en el túnel del paseo de Isabel la Católica, que permanecerá cerrado durante los próximos días por una avería en una tubería.

La primera mejora ya se ha producido este viernes con la reapertura del Camino de los Molinos, uno de los principales accesos a San Gregorio y una de las conexiones con el entorno del Hospital Royo Villanova. Las brigadas de Conservación de Infraestructuras han concluido la renovación de la tubería que sufrió una rotura durante el verano y han podido devolver el tráfico a la vía varios días antes de la fecha inicialmente prevista.

En total, la actuación ha supuesto la sustitución de más de 140 metros lineales de tubería. El Ayuntamiento ha aprovechado además la intervención para mejorar el asfaltado y el firme de la zona, de modo que la reparación de la avería ha permitido acometer también trabajos de acondicionamiento del acceso.

El concejal ha considerado la reapertura una "buena noticia" para los vecinos de San Gregorio, al recuperar una vía utilizada habitualmente para desplazarse hacia los servicios del Hospital Royo Villanova. El adelanto del final de los trabajos permitirá restablecer antes de lo previsto una conexión relevante para este barrio rural.

AGILIDAD

El segundo punto donde el consistorio prevé recuperar movilidad será el Portillo. Rodrigo ha detallado que durante el comienzo de la próxima semana se completarán los trabajos de finalización de la intersección, señalización, pintura y reprogramación semafórica necesarios para restablecer el giro.

La previsión municipal es que entre el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre vuelva a ser posible girar entre el paseo de María Agustín y la calle Escrivá de Balaguer. Rodrigo ha confiado en que esta apertura aporte mayor agilidad a uno de los puntos más sensibles de la red viaria, situado en la confluencia de Centro, Delicias y La Almozara, y facilite también el transporte urbano.

DOCTOR IRANZO INICIA SU REFORMA INTEGRAL

La principal novedad en materia de nuevas obras llegará el lunes, 14 de septiembre, con el inicio de la reforma integral de la calle Doctor Iranzo, en el distrito de Las Fuentes. Los trabajos comenzarán con la primer fase, correspondiente al tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Compromiso de Caspe.

Rodrigo ha insistido en que la movilidad quedará garantizada por las principales vías del distrito durante esta primera fase y que la afección al transporte público será limitada. Todas las líneas de autobús urbano mantendrán sus recorridos, salvo la línea 44, que en dirección hacia la estación de Miraflores dejará de cruzar Doctor Iranzo y atravesará el barrio por Fray Luis Urbano.

La ejecución de esta fase sí obligará a modificar la circulación en el entorno inmediato de los trabajos. La calle Cardenal Cisneros pasará a terminar en fondo de saco y funcionará en doble sentido, mientras que Batalla de Lepanto quedará cortada en la intersección con Doctor Iranzo y no podrá recorrerse en toda su longitud.

El responsable de Movilidad ha señalado que el diseño de las afecciones pretende compatibilizar la ejecución de las obras con el funcionamiento general del distrito. En este sentido, ha pedido a residentes y conductores que tengan en cuenta los cambios y planifiquen sus desplazamientos durante el desarrollo de esta primera fase.

La reforma integral de Doctor Iranzo se incorpora así al calendario de actuaciones que el Ayuntamiento desarrolla para renovar calles e infraestructuras de la capital aragonesa. El comienzo de los trabajos supondrá nuevas afecciones temporales, aunque el Consistorio prevé conservar las principales conexiones y limitar el impacto sobre el transporte público.

TÚNEL

En paralelo, continúa la intervención en el túnel situado bajo el paseo de Isabel la Católica, uno de los accesos a la zona hospitalaria del Miguel Servet. Los trabajos se iniciaron después de la rotura de una tubería de fibrocemento y obligarán a mantener el túnel cerrado durante los próximos días.

Rodrigo ha avanzado que no existe todavía una fecha concreta de reapertura, debido a la complejidad de la actuación. Es necesario levantar el tramo afectado de la calzada, retirar los elementos dañados, reparar la avería, sanear la zona, reponer los materiales y completar posteriormente el asfaltado. A ello se suma la dificultad añadida de trabajar en un túnel condicionado por su altura.

REFUERZO DE EQUIPOS Y GARANTÍA DE AGUA PARA EL HOSPITAL

El Ayuntamiento ha reforzado los equipos destinados a la reaparición para tratar de agilizar los trabajos. Según ha indicado Rodrigo, se han trasladado a este punto efectivos de Conservación de Infraestructuras que estaban interviniendo en otras actuaciones, con el objetivo de acortar en lo posible un corte cuya duración está condicionada por las características de la obra.

Pese a la avería, no ha sido necesario interrumpir el suministro de agua potable, ni a los abonados, ni al Hospital Miguel Servet. El centro hospitalario mantiene garantizado el abastecimiento a través de distintas tomas, por lo que los trabajos se han podido desarrollar sin afectar a este servicio.

Además de solucionar la incidencia, el Consistorio está aprovechando la actuación para instalar una nueva válvula de conexión entre el paseo Isabel la Católica y la calle Gonzalo Calamita. Esta infraestructura permitirá contar con mayor flexibilidad en la red y reforzar la garantía del suministro de agua al hospital ante posibles incidencias futuras en alguna de sus tomas.

La movilidad hacia el entorno hospitalario se mantiene, aunque con recorridos alternativos. Los vehículos privados y los taxis que se dirijan a Consultas Externas o a la zona general de Urgencias podrán acceder si circulan en sentido centro. En cambio, quienes lleguen desde el centro en dirección de salida de la ciudad deberán continuar hasta la rotonda de la Z-30, conocida como rotonda de Toulouse, y regresar después para acceder a la zona hospitalaria.

Los vehículos de emergencia dispondrán de acceso garantizado mediante el giro sobre las vías del tranvía. El Ayuntamiento ha trasladado la situación a los servicios de Movilidad y a la Policía Local para facilitar el tránsito en la intersección y reducir las dificultades derivadas del cierre del túnel.

El concejal ha reconocido las molestias que generan estas actuaciones, pero ha defendido que responden a intervenciones necesarias de conservación y transformación de las infraestructuras urbanas. En este sentido, ha vuelto a reclamar comprensión y colaboración a los vecinos y usuarios de las vías afectadas mientras se mantienen los cortes y desvíos.