Un recetario para conservar la memoria: 'Saboreando Recuerdos' recopila recetas y vivencias de 6.000 mayores

'Saboreando Recuerdos' Es El Nombre De Esta Inciiativa, Que Ha Sido Presentada Por El Ayuntamiento De Zaragoza Y Senior Servicios Integrales, En La Que Participarán Personas Usuarias Del Servicio De Ayuda A Domicilio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa Senior Servicios Integrales han presentado el proyecto 'Saboreando Recuerdos', una inciativa que culminará con la elaboración de un recetario colectivo construido a partir de las recetas, vivencias y recuerdos de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El libro, cuya publicación está prevista para el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, pretende preservar la tradición gastronómica local y, al mismo tiempo, rendir homenaje a quienes forman parte de este servicio municipal.

La presentación, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha contado con la participación de la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, y la delegada social de la empresa gestora del servicio, Laura Cantero, quienes han detallado el funcionamiento de un proyecto que se desarrollará durante los próximos meses y que aspira a convertirse en un legado emocional y cultural para la ciudad.

Marian Orós ha definido la iniciativa como "un proyecto humilde, pero muy entrañable" que refleja el compromiso institucional con las personas mayores y con su bienestar en el entorno habitual de vida. "Las personas mayores quieren permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio, en su entorno y en su barrio, con sus vecinos de toda la vida", ha señalado, destacando el papel que desempeñan servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio para hacerlo posible.

UN RECETARIO CONSTRUIDO DESDE EL HOGAR

El eje central del proyecto es la elaboración de un libro de recetas que se construirá directamente desde los hogares de las personas mayores que participan en el Servicio de Ayuda a Domicilio. En total, alrededor de 6.000 usuarios vinculados a la empresa gestora del servicio podrán aportar sus propuestas culinarias, acompañadas de historias personales relacionadas con cada plato.

El proceso lleva en marcha dos semanas, cuando se distribuyeron fichas entre los usuarios a través de las auxiliares del servicio. En ellas, las personas mayores deben escibir los ingredientes de la receta, la forma de elaboración, algún truco especial que la haga única y, sobre todo, el recuerdo que la acompaña.

La delegada social de Senior Servicios Integrales, Laura Cantero, ha explicado que este enfoque busca ir más allá de un recetario convencional. "No son solo recetas, son historias de vida", ha subrayado. "La receta incluye los ingredientes, el paso a paso, el truco que la hace especial y también el recuerdo asociado, porque esto es un libro de recetas, pero también es un libro de recuerdos", ha apuntado.

La iniciativa pretende rescatar platos que forman parte de la memoria familiar y de la tradición gastronómica de la zona, muchos de ellos transmitidos de generación en generación. Según Cantero, ya están llegando propuestas muy vinculadas a la identidad culinaria aragonesa, como platos tradicionales que reflejan la cocina de siempre y las costumbres de la ciudad, entre ellos el ternasco de Aragón, distintos tipos de ranchos o borrajas.

SELECCIÓN DE RECETAS Y PUBLICACIÓN FINAL

Aunque se espera recopilar cientos de propuestas, el recetario final estará compuesto por un total de 31 recetas seleccionadas por un jurado especializado. De ellas, 30 corresponderán a las denominadas 'recetas senior', aportadas por los propios participantes, y una más será elaborada por un chef con estrella Michelin cuya identidad se dará a conocer en el momento de la presentación oficial del libro.

Hasta el momento, el proyecto ya ha comenzado a recibir una respuesta significativa por parte de los usuarios. Según los datos aportados durante la presentación, se han repartido unas 3.000 fichas para recopilar recetas y ya se han recogido alrededor de 150 propuestas, que están siendo revisadas y registradas por el equipo organizador.

Las recetas que no formen parte de la selección final también quedarán recogidas en un registro interno del proyecto, con el objetivo de conservar la memoria gastronómica y personal de quienes han participado.

Además, el proceso incluirá la realización de fotografías de los platos junto a las personas mayores que los propusieron y las profesionales del servicio que han colaborado en la recopilación de las recetas. También se grabarán vídeos relacionados con la elaboración de algunos platos, lo que permitirá ampliar el alcance del proyecto y documentar el proceso de forma audiovisual.

UN LEGADO GASTRONÓMICO Y EMOCIONAL

El objetivo principal de 'Saboreando Recuerdos' es preservar la memoria colectiva a través de la cocina, utilizando la gastronomía como herramienta para estimular la reminiscencia, la conversación y la participación de las personas mayores.

En este sentido, Marian Orós ha destacado que el proyecto también pone en valor el papel del Servicio de Ayuda a Domicilio como algo más que un apoyo en las tareas cotidianas. "El servicio de ayuda a domicilio no es solamente acompañamiento en los trabajos básicos del hogar, sino que es mucho más: tiene que ver con el vínculo que se establece, con el acompañamiento y con detectar situaciones de vulnerabilidad o riesgo", ha explicado.

La consejera ha señalado que esta iniciativa simboliza precisamente esa dimensión humana del servicio, que contribuye a prevenir la soledad no deseada y a reforzar la autonomía de las personas mayores.

Por su parte, Laura Cantero ha incidido en que el proyecto busca reconocer el valor de las historias personales que se esconden detrás de cada receta. "No buscamos las mejores recetas desde el punto de vista culinario, sino los mejores recuerdos", ha reiterado. "Son platos que tienen un significado especial: el puré que solo come el nieto cuando lo hace su abuela, la receta que enseñaron los abuelos en el pueblo o una forma de cocinar nacida en tiempos difíciles", ha remarcado.

El proyecto cuenta además con una página web específica, saboreandorecuerdos.es, donde se puede seguir el desarrollo de la iniciativa y consultar otros recetarios similares elaborados en distintos municipios en los que ya se ha llevado a cabo esta propuesta.

Según han explicado sus responsables, esta iniciativa ya se ha desarrollado en más de 40 municipios y ahora llega a Zaragoza con el objetivo de crear una publicación centrada en recetas representativas de la ciudad y su entorno.

El libro resultante no tendrá carácter comercial, sino que se editará como un recuerdo para las personas participantes. La intención es que cada usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio reciba un ejemplar una vez publicado, como reconocimiento a su aportación al proyecto.

Cuando el recetario esté finalizado se realizará un análisis detallado del número de personas que han participado y de los perfiles de quienes han contribuido, lo que permitirá evaluar el alcance de la iniciativa.

La publicación del libro el próximo 1 de octubre pondrá el broche final a un proceso que, más allá de la gastronomía, pretende poner en valor la experiencia y la memoria de las personas mayores de Zaragoza, transformando sus recetas y sus historias en un patrimonio compartido para las generaciones futuras.