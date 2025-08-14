Regresa a su base la helitransportada de Ejea (Zaragoza) que actúa en el incendio de Barniedo de la Reina (León) - INFOAR

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) del operativo #INFOAR del Gobierno de Aragón se retira a su base en esta localidad zaragozana tras actuar contra las llamas del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León).

Está previsto que este viernes, 15 de agosto, a primera hora de la mañana regrese a León para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales de Castilla y León.

Por su parte, el convoy terrestre junto con el vehículo ligero del Puesto de Mando Avanzado se encuentra ya en la provincia de León y está previsto se incorporen a las labores de extinción en la mañana de este viernes.

Existen varios focos en la zona y en función de la situación, se establecerá un punto de trabajo u otro, han precisado fuentes del Gobierno de Aragón.