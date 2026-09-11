Regresa al medio natural un pollo de quebrantahuesos recuperado tras ser hallado desnutrido en Salvatierra de Esca

Suelta del Quebrantahuesos este viernes. - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha devuelto este viernes al medio natural a Esco, un pollo de quebrantahuesos nacido este mismo año y recogido el pasado 1 de julio por los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) con síntomas de desnutrición en el término municipal de Salvatierra de Esca, en Zaragoza.

El ejemplar ha permanecido algo más de dos meses en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, donde ha recibido los cuidados necesarios para superar su estado de desnutrición.

Durante las últimas semanas, los trabajos se han centrado en el ejercicio y entrenamiento del vuelo para garantizar que pueda desplazarse con normalidad desde el momento de su liberación, han indicado desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Esco procede de una unidad reproductiva compartida por Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, por lo que su evolución fue seguida conjuntamente por los APN y la guardería de Navarra antes de su recogida. La liberación se ha realizado en las proximidades del nido donde nació, cerca de la zona en la que continúan observándose sus progenitores.

La presencia de pollos de quebrantahuesos en el suelo durante sus primeros vuelos puede ser habitual y, en condiciones normales, sus padres continúan alimentándolos aunque se encuentren fuera del nido. Por ello, la intervención únicamente resulta necesaria cuando existe algún riesgo para el animal o se detecta una situación que requiere atención.

En la suelta han participado el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, técnicos del Servicio de Biodiversidad, Agentes para la Protección de la Naturaleza y representantes de la guardería de la Diputación Foral de Navarra.

CONSERVACIÓN ACTIVA Y VINCULADA AL TERRITORIO

La actuación forma parte de la apuesta del Gobierno de Aragón por una conservación activa de la biodiversidad, basada en el seguimiento de las especies, la intervención cuando resulta necesaria y el trabajo de los profesionales sobre el terreno.

La recuperación y retorno al medio natural de ejemplares como este contribuyen a preservar el patrimonio natural aragonés y a garantizar la conservación de especies emblemáticas, desde una gestión que busca mantener un territorio vivo y cuidado.