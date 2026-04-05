El regreso del Pirineo concentra los mayores problemas en las carreteras aragonesas

Imagen captada por la cámara de la DGT instalada en el kilómetro 393,73 de la A-23, en Huesca, en este domingo de Operación Retorno. - DGT

ZARAGOZA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Domingo de Resurrección marca el final de las vacaciones de Semana Santa para miles de aragoneses en una jornada con buen tiempo que invita a quienes han de ponerse en carretera a apurar las horas en sus destinos vacacionales antes de sumarse a la Operación Retorno que, según ha estimado la DGT, desde el pasado 1 de abril habrá sumado 795.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad.

La normalidad y la ausencia de incidencias notables ha sido la tónica general en las vías aragonesas, excepción hecha del doble punto crítico de Sabiñánigo y Lanave (Huesca), en la A-23, donde pasado el mediodía los más cautos han sufrido la penitencia de encontrarse ya un atasco pese a su prevención.

El regreso del Pirineo, en la última jornada de esquí en las estaciones de Aramón, no así en Astún, donde la temporada se prolonga hasta el próximo fin de semana , 11 y 12 de abril, concentra buena parte de la circulación en la provincia de Huesca y en esa zona problemática de la A-23.

En el primero de los puntos calientes, los conductores han de moverse en fila de a uno por un circuito que salva las obras del tramo sin desdoblar antes de acabar en el embudo del final de la rotonda que conduce a la N-330 y pasa por Jabarrella, Hostal de Ipiés y Lanave, recorrido que permite contemplar el estado actual de los trabajos y todo lo que queda por hacer antes de alcanzar el final del carril único, momento en el que convendrá seguir tirando de paciencia ante el ímpetu de los más ansiosos, que se lanzarán a intentar recuperar en Monrepós la demora acumulada.

La DGT establece como franja horaria de mayor intensidad de circulación desde las 15.00 horas de este domingo hasta las 21.00 horas, contando con que este 6 de abril, Lunes de Pascua, es festivo en regiones limítrofes como Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, lo que por un lado alivia la concentración de conductores en las carreteras aragonesas este domingo y estira la Operación Retorno 24 horas más, especialmente en Zaragoza capital, entre las 10.00 horas y las 22.00 horas de este lunes.

El organismo nacional encargado de gestionar el tráfico señala como factores esenciales para una vuelta segura evitar distracciones --especialmente el uso del teléfono móvil--, mantener la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a las circunstancias de la circulación y utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, como ha explicado en un comunicado.

Además, el organismo insiste en la necesidad de extremar la precaución en carreteras convencionales y vías secundarias, donde se registra una mayor siniestralidad.

Las salidas de vía causan el 40% de las víctimas mortales en carretera y el año pasado las vías convencionales acumularon el 72% de este tipo de siniestros, en los que se produjeron 349 fallecimientos.

Además, distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía, y cuatro de cada diez conductores implicados dieron positivo en alcohol, según las cifras ofrecidas por la DGT.

El organismo reclama también especial atención a los usuarios vulnerables --peatones, ciclistas y motoristas-- en entornos urbanos y carreteras convencionales. Durante estos últimos días del operativo, los desplazamientos de largo recorrido convivirán con movimientos locales de corto recorrido, especialmente en carreteras de litoral y accesos a poblaciones costeras.