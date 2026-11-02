La relación entre la moda y el arte se muestra en 'Fashion Art by Manuel Fernández', en el IAACC Pablo Serrano

La exposición ‘Fashion Art by Manuel Fernández’ se puede visitar en el IAACC Pablo Serrano hasta el próximo 10 de enero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano presenta la exposición 'Fashion Art by Manuel Fernández', que profundiza en la relación entre la moda y el arte con una doble propuesta expositiva. La muestra, cuyo acto de inauguración se suspendió en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), se podrá visitar en el museo hasta el próximo 10 de enero.

En la misma sala se reúnen dos momentos de una trayectoria creativa construida en torno al diálogo entre la moda y el arte: 'Fashion Art 20 aniversario' y '¿Qué tengo en la cabeza?', dos exposiciones que, bajo el paraguas del diseñador y artista, Manuel Fernández, permiten recorrer una investigación que durante décadas ha desdibujado las fronteras entre creación, diseño, imagen y expresión artística.

Fernández representa una figura contemporánea singular en la intersección internacional entre el diseño de moda y el arte. Su trayectoria se ha construido precisamente en ese territorio híbrido en el que la moda deja de ser únicamente una disciplina vinculada al vestir para convertirse en un lenguaje artístico, cultural y emocional.

Lejos de plantearse como dos propuestas independientes, ambas exposiciones establecen un diálogo. Por un lado, 'Fashion Art' presenta la moda como soporte artístico y espacio de encuentro entre artistas plásticos, mientras que '¿Qué tengo en la cabeza?' lleva esa relación hacia el territorio de la fotografía y convierte el cuerpo, el rostro, las prendas y el color en herramientas para explorar el mundo interior.

La trayectoria de Manuel Fernández está estrechamente vinculada a esta intersección entre disciplinas. Su carrera como diseñador comenzó en 1985 en la Pasarela Gaudí, dentro de Barcelona Diseño, y continuó posteriormente en escenarios nacionales e internacionales. En el año 2000 se convirtió en el primer diseñador español con nombre propio en desfilar en la pasarela oficial de New York Fashion Week, experiencia que repetiría hasta 2004.

De esta experiencia nace también una manera particular de entender la moda: no como un elemento aislado, sino como una plataforma capaz de dialogar con otras disciplinas.

VEINTE AÑOS DE DIÁLOGO ENTRE MODA Y ARTE

Fashion Art nació de una circunstancia aparentemente casual. Tras un desfile de Manuel Fernández en el Círculo de Bellas Artes en 1998, el diseñador decidió intervenir junto al artista Juanjo Castillo un vestido que no respondía a sus expectativas iniciales. Aquella intervención dio origen a un proyecto que posteriormente reunió a reconocidos artistas plásticos para transformar los diseños de Fernández en auténticas piezas de arte.

Desde entonces, Fashion Art ha construido una trayectoria internacional con más de 30 exposiciones en museos y espacios culturales con más de tres millones de visitantes, incorporando más de 300 piezas intervenidas por artistas de 46 nacionalidades.

La colección reúne nombres fundamentales del arte contemporáneo, entre ellos Manolo Valdés, Juan Genovés, Luis Gordillo, Rafael Canogar, Eduardo Úrculo, Ouka Leele, Grimanesa Amorós, Miquel Navarro, José Manuel Ciria y Suso 33, entre otros.

En 2026, se incorporan a la colección de 'Fashion Art 20 aniversario' en el IAACC Pablo Serrano las artistas Leticia Martínez y Sylvia Pennings.La exposición tiene, además, una característica esencial: 'Fashion Art' es un proyecto vivo. Su recorrido por diferentes ciudades ha permitido incorporar nuevos artistas y generar nuevas lecturas en cada contexto, convirtiéndola en una experiencia en permanente evolución.Esta dimensión artística convive con una firme vocación social y sostenible.

Desde 2007, Fashion Art Institute ha desarrollado talleres, proyectos de formación, reciclaje, empoderamiento y sensibilización en diferentes países y colectivos, entendiendo la creatividad como una herramienta de transformación social.

'¿QUÉ TENGO EN LA CABEZA?'

Frente al carácter colectivo de 'Fashion Art', '¿Qué tengo en la cabeza?' se adentra en una dimensión más íntima. A través de una serie de imágenes de gran fuerza simbólica, Manuel Fernández convierte el rostro y el cuerpo en territorios donde lo personal y lo colectivo se encuentran. Sus retratos funcionan como ventanas al subconsciente.

Gestos, telas, formas y colores construyen atmósferas superpuestas que hacen visibles pensamientos silenciados, emociones contenidas y estados mentales atravesados por la aceleración del presente.

La exposición reúne diferentes series fotográficas que configuran un auténtico mapa visual y emocional. En 'Místicos', figuras suspendidas entre serenidad y dolor aparecen en un espacio desnudo construido en blanco y negro. La ausencia de color intensifica los gestos, las texturas y las miradas.

En 'Amarillo', el monocromo transforma el color en atmósfera y envuelve los retratos en una sensación de calma luminosa, invitando a la contemplación y a la ensoñación. 'Negro' explora la tensión entre contención y libertad, mientras que 'Rojo' lleva el color hasta el extremo de dominar toda la narración, intensificando gestos, silencios y presencias hasta convertir lo simbólico en una experiencia física y emocional.