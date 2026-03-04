Renfe, Tren Oficial del XXVII Congreso de Periodismo de Huesca

Archivo - AVE, tren, vías, transporte, alta velocidad, viajar, estación - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe se suma un año más al Congreso de Periodismo de Huesca, que se celebrará los días 12 y 13 de marzo en la capital altoaragonesa, y del que será su Tren Oficial.

La empresa pública ha destacado que, en esta vigésimo séptima edición, el Congreso subraya especialmente su apuesta por el territorio "con un análisis en profundidad del periodismo local y de proximidad y con la puesta en marcha de un premio que reconoce la comunicación en el medio rural".

El objetivo de la compañía con esta colaboración es "contribuir a construir territorios más dinámicos, cohesionados y sostenibles respaldando iniciativas que, a su vez, apuesten por la movilidad en tren".

En esta ocasión, el congreso, un espacio de debate que es "una referencia" en España, analizará el periodismo local y de proximidad, así como la relación entre lo local y lo global; el cuidado de los profesionales en las redacciones; la desinformación y la innovación periodística.

Asimismo, concederá un nuevo galardón que se suma a los ya existentes: el I Premio de Comunicación Rural, impulsado por la Diputación Provincial de Huesca para reconocer el periodismo local y rural.