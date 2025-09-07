La renovación de un colector en un tramo de la Avenida América desvía el recorrido de 8 líneas de autobús

Plano del barrio de Torrero, donde desde este lunes 8 de septiembre la Avenida América se va a cortar entre las calles La Coruña y Selva de Oza para la renovación de un colector. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza acomete desde este lunes 8 de septiembre la renovación de 150 metros del colector que transcurre por la Avenida de América lo que va a obligar al corte del tramo comprendido entre las calles de Selva de Oza y de La Coruña y conllevará el desvío del tráfico incluidos los recorridos de ocho líneas de autobús urbano, que deberán dar un rodeo para salvar la zona de los trabajos.

La actuación forma parte del proceso de mejora y renovación de tuberías arteriales de la ciudad, así como de tramos de colectores que registran incidencias, y se va a acometer en dos fases para minimizar las molestias a los vecinos.

La primera fase se inicia este lunes 8 de septiembre a las 9.30 horas y durará hasta el 3 de octubre. Durante este primer mes, la actuación supone que el tráfico, incluido 8 líneas de autobús urbano, deberá bordear la zona de trabajos bajando por la calle La Coruña, seguir por Lasierra Purroy y subir por la calle de los Hermanos Gimeno Vizarra --que invierte el sentido de su circulación habitual--, para así regresar a la avenida.

La calle de Pontevedra, que queda en medio, permanecerá en fondo de saco y doble sentido de circulación accediendo desde Lasierra Purroy.

La única parada de bus que tendrá afecciones será la existente junto a avenida de América 83 (líneas 31, 42, C1, C4 y N5), que pasará a prestar servicio unos metros más abajo en avenida de América 69. El resto de paradas permanecen en su configuración habitual.