La reparación del acceso a Buixetar y Usana, en el pueblo de Banastón (Huesca), empieza a ser una realidad

Una curva de la carretera que está siendo reparada. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Tras años de espera y escritos enviados a la Diputación Provincial de Huesca para reparar el acceso a los núcleos de Buixetar y Usana, en el pueblo de Banastón (Huesca), la empresa Arnó Infraestructuras SL apoyada por empresas locales ha iniciado los trabajos para desarrollar el proyecto 'Reconstrucción del sistema de drenaje y pavimentos dañados en el acceso a Buixetar en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe'.

El contrato, cuya fecha es del 20 de mayo de 2025, cuenta con un importe de adjudicación 186.967,37 euros.

"Ya en el año 2022 los técnicos de la Diputación visitaron el acceso y vieron la necesidad de acometer obras con urgencia", explica el concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Aínsa, Pep Gracia.

"En junio de 2023 el ayuntamiento volvió a insistir en destinar fondos para la mejora de este acceso, y de nuevo en abril de 2024 por el empeoramiento de la vía a causa de las lluvias y por carecer en algunas partes de evacuación, motivo por el que el agua se acumulaba en la calzada, helándose en invierno y agrietando progresivamente el pavimento".

El acceso llega hasta la ermita de Nuestra Señora de Villarcillo, zona muy frecuentada por cazadores, ciclistas, corredores o paseantes al tratarse de una vía tranquila con bonitos paisajes.

En Buixetar, o también conocido como Buchitar, hay dos casas. Una de ellas siempre ha estado habitada y actualmente vive una familia con una explotación ganadera. En 1756 vivían 10 personas entre las dos casas. En esas fechas también había una familia viviendo en Villarcillo.

Igualmente ha disminuido la población fija de Usana con respecto a 1756, donde entonces había 54 personas y 9 casas. En la actualidad, son 12 las casas habitadas y 30 los vecinos y vecinas, sumándose, no obstante, varias casas rurales y apartamentos, lo que hace que se triplique la población en los momentos de máxima afluencia.

En el año 2009 se hizo una mejora considerable de este acceso por parte de la Diputación Provincial y el ayuntamiento. El paso del tiempo, las lluvias torrenciales, especialmente las registradas desde el pasado otoño, y la falta de cunetas que impidan que el agua permanezca en la calzada, han hecho que se haya deteriorado el único acceso asfaltado a esta población.

El proyecto plantea, además de la mejora de la vía, el revestimiento de algunas de las cunetas desde la N-260 pasando por Usana y llegando a Buixetar, lo que permitirá que esta actuación dure más años en buenas condiciones.

Por otro lado, cabe señalar que el ayuntamiento ha conseguido un espacio para crear un aparcamiento en la población de Usana con el fin de que los vehículos tengan un lugar donde aparcar, sin perjudicar los usos agrícolas y ganaderos de estas poblaciones.

"Desde el ayuntamiento agradecemos a la Diputación esta adecuación para poder dar servicio a los pueblos del municipio", concluye Gracia.

"Como ya hemos explicado en la propia Diputación, las comunicaciones terrestres son fundamentales para que la gente pueda vivir en el mundo rural. Sin buenas conexiones será muy difícil que haya habitantes en los pueblos más apartados de las principales poblaciones".