Una reparación programada de la vía del tranvía obliga a interrumpir parcialmente el servicio este martes 26 de agosto

ZARAGOZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio en la Línea 1 del Tranvía de Zaragoza se verá parcialmente interrumpido los próximos martes 26 y miércoles 27 de agosto debido a una intervención técnica necesaria relativa a la reparación de un carril en un tramo del Actur.

En concreto, este martes 26 de agosto a partir de las 22.00 horas y hasta el fin de servicio no circularán tranvías entre las paradas La Chimenea y Legaz Lacambra / Adolfo Aznar, con ambos sentidos afectados.

Este mismo tramo estará sin servicio el miércoles 27 de agosto al inicio del servicio y, previsiblemente, hasta las 7.00 horas.

Con el propósito de minimizar las molestias para los usuarios, los trabajos se han programado en las horas de menor uso de la línea. Mientras dure esta intervención, el tramo afectado estará cubierto en todo momento por un servicio especial de bus. Asimismo, los horarios podrían variar dependiendo de la evolución de las labores.

Se trata de un tramo en el que ya se intervino en junio de 2023 para proceder a la reparación de unas grietas aparecidas en los carriles del tranvía.