Replega acaba con buenas sensaciones su segundo año en el Joaquín Saludas y celebra el próximo regreso a La Azucarera

Ambiente en la Feria Replega. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

La XXIII edición de la Feria Nacional del Coleccionismo Popular y General de Monzón logra un récord de grupos y asistentes

MONZÓN (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

La XXIII edición de la Feria Nacional del Coleccionismo Popular y General, (REPLEGA), celebrada este fin de semana en el Pabellón Joaquín Saludas de Monzón (Huesca), con la presencia de 58 clubes y asociaciones y 50 comercios de todo tipo, se ha clausurado con muy buenas sensaciones a juicio de la organización, que resalta el récord de participación y aistentes.

Los sellos conmemorativos se han dedicado al 50 aniversario del Grupo Filatélico Joaquín Costa de Monzón y al 25 aniversario del Grupo de Baile Aragonés L'Orache de Monzón y la placa de cava al grupo A Cadiera Coixa.

El concejal de Ferias, Jairo Sánchez, se mostrado muy satisfecho con el resultado: "La organización está muy contenta y satisfecha, ya que en esta ubicación costaba un poquito más hacer llegar a los visitantes y al público incluso de Monzón, al no estar en el centro. Hemos acabado muy satisfechos y ya estamos expectantes de lo que nos deparará la edición número 24 en nuestra nueva y ansiada casa de la Institución Ferial que será el Espacio Azucarera", ha señalado.

La dirección de Replega ha corrido a cargo de Chorche Paniello y José Luis Escutia, quienes han reconocido que "muchos de los errores que detectamos la edición pasada se han subsanado muy bien, ha funcionado muy bien, pero además es que el público ha respondido perfectamente. "Ha sido un completo éxito, sin paliativos, de asistencia y de satisfacción generalizada de todos los participantes".

Ambos han explicado que la afluencia ha sido constante, "sin ninguna hora muerta" y los comerciantes, "pese a que no es una época en la que sobre el dinero para gastar en lo que a uno le gusta, dicen que les ha ido bien, que han funcionado, pero sinceramente se notaba en el perfil de los comercios en general que estaban contentos y todo el mundo muy ilusionado con que la próxima elección pueda ser en La Azucarera, con aire acondicionado, con otras condiciones, aunque todo el mundo va a recordar con cariño estas dos ediciones de Replega que se han realizado en el pabellón Joaquín Saludas y en el parque".

El domingo, al margen del intercambio libres, se ha desarrollado la XXIII trobada de coleccionistas de placas de cava con entrega de placas conmemorativas y venta de botellas y XXIII trobada de coleccionistas de marca libros con entrega de marca libro conmemorativo.

Las placas de cava iban con las imágenes del grupo de folk procedente de Monzón A Cadiera Coixa en pleno proceso de presentación de su nuevo trabajo 'casaxuana', el investigador y escritor Celedonio García, la banda Chundarata muy vinculada al Centro Aragonés de Barcelona y a la colla de charradors O Corrinche que cumple su veinticinco aniversario, el músico, compositor y miembro del grupo Los Chotos de Embún Kike Ubieto y la veterinaria y divulgadora del medio rural Lucia López Marco.

De entre los cincuenta clubs y asociaciones procedentes de toda España, Andorra y Portugal destacaba la comunidad de coleccionistas de sobres de azúcar, que siguen las novedades anuales que emite Replega.

Este año 2026 la edición de sobres de azúcar se ha dividido en dos secciones una dedicada al teatro montisonense que contará con dos unidades de sobres dedicadas a los grupos Rebulizio Teatro y Trotamundos Teatro, que cumplen ambos su veinte aniversario y otra sección dedicada a la música popular aragonesa con las imágenes del profesor de danzas tradicionales Jesús Rubio, el investigador del folclore Chabier Aparicio, el grupo Biella Nuei que cumple su cuarenta aniversario capitaneado siempre por Luis Miguel Bajen, la pareja fundadora del grupo La Chaminera y del proyecto Casa Chuglar de Berdún Ángel Bergara y María José Menal y Miguel Ángel Fraile artífice de Cornamusa y O Carolan y El Mantel de Noa.

Los puntos de libro estaban dedicados a Diego Bonet (Rockdromo), Manolo Delgado (Dj Rockman) y el centenario de la muerte de Gaudí.

Además había nueve exposiciones de diferentes temáticas: el 25 aniversario del grupo de bailes de L' Orache de Monzón, el 50 aniversario del grupo Filatélico Joaquín Costa, el 70 aniversario de Capitán Trueno, realizada por Javier Sánchez Bribián, los 50 años de la República Árabe Saharaui Democrática, Pegatinas e ilustraciones de Nuria Pompeia, los primeros superhéroes españoles, un estudio de cómo en el Estado español también hubo superhéroes que eran grandes ventas en las tiendas de tebeos, elaborada por Carlos Faro, una exposición de Gaudí, una exposición de "Naipes" de Javier Conte Giral de Binéfar y 50 aniversario del referéndum de la reforma política en pegatinas.

CORREOS

Correos estaba una edición más presente con una participación especialmente vinculada a la promoción de la filatelia y patrimonio postal. La compañía instalará durante el fin de semana una estafeta temporal y dispondrá de un matasellos conmemorativo con motivo de la feria.

Además, presentaba un nuevo fechador conmemorativo del Centenario de la Azucarera de la localidad que estará todo el año disponible en la oficina de Correos de Monzón para todas las personas que deseen matasellar sus efectos postales. La feria es una Actividad financiada por Diputación Provincial de Huesca dentro de la campaña Tu Provincia Huesca la Magia.