Repollés y Alegría elogian la labor de los 250 militares rastreadores, con 300.000 llamadas en 270 días

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Sira Repollés, y la delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría, han destacado este lunes la labor realizada por los 250 militares rastreadores de casos de la COVID-19 en la comunidad autónoma, quienes han realizado más de 300.000 llamadas a otros tantos ciudadanos a lo largo de 270 días para comunicar los resultados de las pruebas de detección del coronavirus.

Repollés y Alegría han visitado este lunes el Hospital Militar de Zaragoza, donde tienen su puesto de trabajo los rastreadores, que en este día han realizado su última jornada con este cometido, tras bajar la incidencia de la COVID-19 en la región.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica (UVE) 'Aragón' está formada por personal de la Brigada Aragón I, el Regimiento de Caballería España 11 y la Base Aérea de Zaragoza, coordinados por el Cuartel General de la División Castillejos (Huesca).

En declaraciones a los medios de comunicación, Pilar Alegría ha agradecido el trabajo realizado desde el pasado mes de octubre por los 250 profesionales de los Ejércitos de Tierra y del Aire, señalando que cuando se recibía esa llamada "era una especie de halo de luz porque a ellos les correspondía hacerlas para verificar que --los ciudadanos-- estaban libres de COVID-19, aunque en algún momento les correspondía trasladar que debían permanecer en confinamiento".

Ahora, "vemos la luz al final del túnel", ha continuado Alegría, poniendo de relieve que en el conjunto de España se han administrado ya 39 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y casi 18 millones de personas han recibido la pauta completa, lo que son "buenos datos", que indican que la situación "es mucho mejor que hace meses y nos ha permitido que hoy prescindamos de la colaboración de estos rastreadores".

GRATITUD

Sira Repollés ha manifestado la "gratitud" del Gobierno de Aragón hacia los militares rastreadores que han participado en la Operación Baluarte, la segunda que se realiza junto con el Ejército contra la COVID-19, indicando que "ha hecho posible hacer frente a los peores momentos de la pandemia".

La consejera de Sanidad ha subrayado la "excelencia" en su trabajo, que los ciudadanos han agradecido "su corrección, profesionalidad y la forma de comunicar las noticias".

Asimismo, ha manifestado que el trabajo del Ejército ha permitido gestionar los contagios en colegios, mutualidades y también las cuarentenas, de manera que para Sanidad "ha sido una labor muy valiosa e insustituible", de ahí "el reconocimiento de la población y del Gobierno de Aragón".

FASE 1

Repollés ha reiterado que todos los datos hacen pensar que "muy pronto" esta comunidad autónoma va a pasar a la fase de alerta 1, lo que supondrá flexibilizar restricciones, y ha enfatizado que, además, el Ejecutivo "siempre" ha modulado las fases.

En Aragón, se inocularán esta semana unas 116.000 dosis de la vacuna, de las que 75.000 serán segundas dosis, por lo que el porcentaje de personas inmunizadas se elevará al 40 por ciento.

La consejera ha esgrimido que ahora llega el verano, "un periodo muy complejo" y se abrirá la vacunación a las cohortes de menos de 35 años. Ha dicho que si llegan más dosis de las previstas, se ofrecerá a más franjas de edad y ha garantizado que se inyectarán todas las dosis de que disponga el Servicio Aragonés de Salud (Salud).

Sira Repollés ha comentado que no preocupa la aparición de la variante Delta y ha dado por seguro que más adelante surgirán otras. "Las vacunas son igualmente efectivas con estas cepas y la carga de contagio es igual", ha expresado la consejera, quien ha afirmado: "No nos va a modificar la estrategia de vacunación y no va a suponer ningún problema adicional, aunque en los próximos días se incrementará mucho y llegará a ser la mayoritaria".

SIN MASCARILLA

Por otra parte, Pilar Alegría ha comentado que el fin de semana, el primero en el que no ha sido obligatorio utilizar la mascarilla en espacios abiertos, ha sido "tranquilo" porque las Fuerzas de Seguridad del Estado no han registrado "actitudes insolidarias" u otras que les hayan obligado a actuar.

"Estamos en un momento de mejora clara de la situación de pandemia, pero esto no nos debe llevar a abandonar la prudencia, que sigue siendo necesaria hasta que la superemos, ha dicho, para recomendar "alegrarse moderadamente, pero no abandonar nunca la prudencia, que tiene que ser nuestra mejor consejera".

Al respecto, Sira Repollés ha realzado que los ciudadanos están siendo "bastante reticentes a librarse de la mascarilla" y "los comportamientos han sido muy cívicos" porque la población "ha sido muy cuidadosa con el cese del uso de la mascarilla en espacios abiertos", apuntando que no ha habido ningún incidente reseñable el fin de semana "y todo forma parte de un periodo de acostumbramiento".

Respecto al brote de la COVID-19 detectado en Mallorca entre estudiantes de varias regiones que realizaban su viaje de fin de estudios, Repollés ha recordado que en Aragón se han contabilizado diez positivos de 14 candidatos, a quienes se ha aislado, también a todos sus contactos, sin anotarse más incidencias. El Salud no tiene constancia de que los estudiantes aragoneses desplazados a Salou (Tarragona) con el mismo fin hayan sufrido este problema.