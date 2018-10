Rescatados ilesos tres escaladores enriscados en los Mallos de Riglos (Huesca)

Publicado 02/09/2018 18:47:10 CET

HUESCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado ilesos esta madrugada a tres escaladores que habían quedado enriscados en la parte superior de la zona de los Volaos de los Mallos de Riglos, en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca). Se trata de dos hombres de 48 y 43 años y una mujer de 35, todos ellos vecinos de Madrid.

Según ha informado la Benemérita, a las 22.25 horas de este sábado, han recibido un aviso en la central 062 en el que se les informaba de que tres personas se encontraban enriscadas en la citada zona y, aunque no sufrían heridas, no podían continuar la marcha porque había caído la noche y no portaban luces frontales, por lo que cualquier movimiento podía ser peligroso.

Hasta el lugar, se han dirigido efectivos del Equipo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil de Huesca en vehículo oficial, quienes han ascendido a pie hasta la zona en la que se encontraban los escaladores. Finalmente, les han podido localizar sobre las 1.20 horas tras realizar un rápel de unos 25 metros.

Tanto los especialistas como los tres evacuados han subido escalando hasta la zona superior. Una vez allí, se les ha proporcionado agua y luces frontales para poder moverse con seguridad, descendiendo a pie. Sobre las 3.30 horas han llegado a la localidad de Riglos.