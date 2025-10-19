Rescatan a un niño de 10 años y a su hermano, de 23, del incendio de su vivienda en las Delicias

Bomberos de Zaragoza en el incendio de una vivienda de la tercera planta de un edificio situado en la calle Borja del barrio de las Delicias. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El mayor, con quemaduras de diversa consideración, ha sido trasladado a un centro hospitalario

ZARAGOZA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza han rescatado a un niño de 10 años y a su hermano de 23 tras desencadenarse un incendio en su vivienda en el barrio de las Delicias. El hermano mayor ha resultado herido por quemaduras de diversa consideración, por lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario, mientras que el niño ha resultado ileso, según han informado fuentes del consistorio zaragozano.

El fuego ha comenzado en el salón de la vivienda, situada en la tercera planta de la calle Borja, y rápidamente se ha extendido por el resto de estancias.

Los Bomberos han auxiliado a los dos hermanos, que se habían refugiado en la terraza de la vivienda junto a un perro que también ha sido evacuado sin daños. No ha sido necesario desalojar el resto del edificio, que no se ha visto afectado.

Al lugar del siniestro han acudido, desde el Parque 1, un sargento, autoescala y ambulancia, y desde el Parque 3 (Romareda) una bomba urbana ligera.