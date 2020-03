Las residencias de personas con discapacidad intelectual piden realizar el test a residentes con síntomas

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión Aragón ha hecho un llamamiento al sistema de salud y ha solicitado que se atiendan las peticiones de los responsables de centros para personas con discapacidad intelectual para que se pueda realizar el test del coronavirus a cualquier residente que presente síntomas, así como medidas de protección para su personal.

Esta petición la han justificado al argumentar que los centros socionasitarios residenciales que dan apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo atienden también a personas de gran vulnerabilidad, muchas de ellas con multipatologías.

Aunque la discapacidad intelectual no es en sí misma un factor de riego ante el coronavirus covid-19, "y no se puede generalizar con todo el colectivo, tal y como sí que ocurre con el de las personas mayores", el presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva, ha precisado que "un número muy importante de personas con discapacidad intelectual presentan además otras patologías de base añadidas, que pueden estar asociadas o no a su discapacidad".

Entre ellas ha citado la diabetes, alteraciones cardiacas, epilepsia o hipotiroidismo. Además algunas de estas personas son propensas a neumonías y bronquitis, y otras muchas tienen ya una edad avanzada, ha añadido.

CONTENER EL CONTAGIO

El objetivo de esta petición es "poder contener el contagio" al resto de residentes y al personal que les atiende, dadas las dificultades para el aislamiento que presenta este colectivo debido a sus peculiaridades.

Las personas con discapacidad intelectual que viven en los centros residenciales "han de estar en estrecho contacto con otras personas, como sus cuidadores y les resulta más complicado aislarse". También tienen más dificultades a la hora de autoprotegerse, de comprender cuáles son las medidas básicas precaución e higiene y de identificar los posibles síntomas de una infección por coronavirus, así como más barreras a la hora de comunicarlos, ha señalado Villanueva.

Para Plena inclusión Aragón también es "fundamental" la protección individual de las personas que están en primera línea, prestando atención sanitaria y social.

Por ello, el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en Aragón demanda a las autoridades que estas personas sean declaradas como "trabajadores de nivel 1 de atención prioritaria". Esta declaración supone que sean sometidas a pruebas "de inmediato" en cuando presenten síntomas, como sucede con el personal sanitario. De lo contrario, si no se asegura la salud de las personas que están sobre el terreno, "la cadena de contención y cuidados quebrará", ha advertido Villanueva.

GRATITUD

En este mismo sentido, Plena inclusión Aragón ha trasladado su reconocimiento y toda su gratitud a los profesionales de todas sus entidades que siguen atendiendo a las personas a través de servicios tan esenciales como las residencias. "Más aún si cabe en las actuales circunstancias, con una preocupante escasez de equipos de protección individual, como mascarillas".

Asimismo, la asociación ha hecho otro llamamiento a la administración sanitaria y ha reclamado el suministro de materiales de protección para sus trabajadores, para evitar que empiecen a enfermar y no pueden acudir a su puesto de trabajo a seguir atendiendo a los residentes, con las consecuencias que ello acarrearía.

Desde Plena inclusión Aragón, en coordinación con el CERMI autonómico y sus entidades miembro, han instado al Salud que "no deje solas a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a sus familias y a las entidades y profesionales que trabajan con ellas".