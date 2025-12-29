El pediatra García Dihinx y su pareja, dos de los tres fallecidos por un alud en Panticosa (Huesca)

Parte del equipo de rescate tras el alud en la zona del balneario de Panticosa (Huesca) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

PANTICOSA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, Jorge García Dihinx, de 55 años y vecino de la Comarca de la Hoya de Huesca; y su pareja, Natalia Ramón, de 36 años, y natural de Zaragoza son dos de los tres fallecidos por un alud en Panticosa (Huesca), según ha podido saber Europa Press. El otro es un montañero de 48 años y vecino de Irún (Guipuzcoa) cuya identidad se desconoce.

Además, una mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipuzcoa) ha resultado herida leve por hipotermia tras verse también arrastrada por la avalancha de nieve en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Jorge García Dihinx, además de pediatra de profesión, era una persona muy aficionada a la montaña y amante del deporte de la nieve. Formaba parte del club Peña Guara, de Huesca, según ha confirmado a Europa Press.

Además, entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web 'lameteoqueviene', que es un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida a la montaña.

También, en las redes sociales era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram 'jorgegarciadihinx' figuran 1.948 publicaciones y 371.000 seguidores.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos de 60 y 51 años vecinos de Ordizia (Guipuzcoa) y Zaragoza, respectivamente, que son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil. Después de la llamada, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

PLACAS DE HIELO

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

Ha explicado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

Los cuerpos sin vida de las víctimas se han trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para practicarles la correspondiente autopsia.

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta estaba semienterrada, que es la mujer joven que ha sido rescatada con vida, que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.

PRECAUCIÓN EN LA MONTAÑA

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado que se están comunicando con las familias para dar la noticia de los fallecimientos, por lo que será más adelante cuando se conozca su identidad.

Asimismo, ha pedido precaución en la montaña: "No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables. El riesgo cero no existe y en este caso se ha producido por la fractura de una placa, ha arrastrado tanto hielo como nieve y se ha producido ese arrollamiento de las personas con este resultado fatídico".

ELOGIO

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado el fallecimiento de estas tres personas de las que ha destacado que "eran expertos montañeros, que vivían por y para el Pirineo". "Un alud ha segado la vida de tres amantes del Pirineo", ha expresado.

Desde la base del helipuerto de Panticosa ha trasladado su pésame y sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todos los aficionados al montañismo.

En ningún momento ha confirmado la identidad de los fallecidos y ha precisado que esta labor es un cometido de la Guardia Civil. "Los contactos oficiales tendrán que producirse a través de la Guardia Civil y de los servicios de emergencias", ha apostillado.

Sí ha aclarado que ha tenido "algún contacto" con alguno de los familiares que le han llamado para poder confirmar la noticia, pero ha reafirmado que no han tenido "ningún contacto oficial".

"GOLPE DE MALA SUERTE"

"Eran personas muy queridas en la zona y expertos, no solamente montañeros, sino también meteorólogos", ha comentado para elogiar el conocimiento que tenían sobre la montaña, "no solamente de los Pirineos, sino que eran de los mejores montañeros que había en España. Ha sido un golpe de mala suerte".

Azcón ha elogiado a los servicios de emergencias y "por supuesto" a la Guardia Civil y al 112 porque el rescate se ha llevado acabo en un "tiempo récord". Ha subrayado la profesionalidad que los mismos agentes realizan sobre el terreno para ensalzar el "magnífico" trabajo que realiza la Guardia Civil de Montaña, que es conocido en todo Aragón. "Una vez más, en esta ocasión por desgracia, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo", ha lamentado.

Jorge Azcón ha recordado que "el riesgo cero en la montaña no existe" y que este suceso debe recordar a todos los que practican deportes en estos entornos "ser muy responsables porque aún siendo un experto profesional de la montaña, aún siendo un experto profesional de la meteorología, puedes tener un golpe de mala suerte".

Así, esta avalancha de nieve "hace que sea uno de los peores aludes que recordamos", ya que de un grupo de seis personas, son tres los fallecidos.

"Es un alud especialmente triste. Es una muerte que nos impacta y que nos conmueve especialmente por el conocimiento que tenían en el valle y de la montaña", ha abundado.

Tras reconocer que la montaña aragonesa "está de luto", ha manifestado que aunque cualquier persona que pierde la vida en el Pirineo supone una desgracia, es "especialmente triste" en este caso concreto, en el que "el conocimiento, la experiencia y la profesionalidad que tenían del valle era conocida en las redes sociales por todos aquellos que aman el Pirineo".