La revista Turia, premiada por la Asociación Colegial de Escritores por su fomento de la lectura

TERUEL 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jurado de la VI Edición del Premio ACE-Ángel María de Lera al Fomento de la Labor del Escritor y de la Lectura, que concede la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE), ha acordado, por mayoría, conceder el galardón a la revista cultural Turia, fundada en 1983 por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y dirigida desde entonces por el escritor y periodista Raúl Carlos Maícas.

El Jurado, reunido en la Casa del Lector (Madrid), ha destacado la trayectoria de Turia durante más de cuarenta años de fomento de la creatividad en el ámbito de la literatura en sus distintos géneros y enfoques, su capacidad para dar espacio al pensamiento crítico y a la divulgación de la creación en las diversas lenguas de España y en los ámbitos europeo e internacional, han informado desde la ACE.

Todo ello lo ha combinado "con una atención muy especial a todas las manifestaciones de la cultura escrita en la comunidad aragonesa y en la provincia de Teruel".

Esa labor se ha desarrollado "superando dificultades de toda índole, estableciendo sinergias entre una brillante y meticulosa edición en papel y el uso de los espacios digitales de Internet y de las redes sociales, en un inteligente equilibrio entre tradición e innovación".

TRAYECTORIA DE TURIA

Con más de 1.500 autores publicados y 47.500 páginas de textos inéditos, Turia se ha consolidado como una de las revistas culturales de mayor prestigio en España.

Entre los escritores y escritoras a los que ha dedicado sus monográficos figuran nombres como Franz Kafka, Luis Mateo Díez, Claudio Magris, Mario Vargas Llosa, Albert Camus, Luis Buñuel, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska, Heinrich Böll, Max Frisch, Juan Carlos Onetti, Roberto Bolaño, Luis Landero, Soledad Puértolas, Ignacio Martínez de Pisón, Vicente Molina Foix y Rafael Chirbes.

En 2002, es galardonada con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, en 2023 recibe el Premio Aragón y, en 2024, el Instituto Cervantes incorpora su legado a la Caja de las Letras como reconocimiento a su valor y trascendencia cultural.

El Jurado de esta edición ha estado integrado por Manuel Rico, presidente de ACE; Rafael Soler, Jesús Cañete y Carlos Fortea, en representación de ACE; Ángel Basanta (Asociación Española de Críticos Literarios); Miguel Iglesias (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros); Pedro Sánchez, en representación de CEDRO; y Luis González (Fundación Germán Sánchez Ruipérez - Casa del Lector).

En ediciones anteriores, el Premio ACE-Ángel María de Lera se concedió al Patronato de Cultura de Fuenlabrada, Urueña, Villa del Libro - Fundación Jorge Guillén, la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, la Escuela de Escritores y el programa radiofónico 'La Estación Azul' de Radio Nacional de España (RNE).

El Premio será entregado en un acto público que se celebrará el 3 de diciembre de 2025, en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid.