La revista 'Turia' publicará en noviembre un monográfico sobre 'El español, un idioma global'

El cineasta y escritor Rafael Azcona. - REVISTA 'TURIA'

TERUEL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Turia' publicará el próximo mes de noviembre un monográfico sobre 'El español, un idioma global'. A través de 150 páginas de textos inéditos, un total de dieciséis especialistas y escritores estudian la situación del español en el mundo y explican sus retos de futuro.

Todo ello sin olvidar cuáles fueron los orígenes de una lengua multicultural que vive hoy una etapa de expansión. Porque, con más de 600 millones de hablantes, el español es una de las grandes lenguas internacionales, de ahí el interés de un dosier en el que se subraya la importancia del español no sólo como instrumento de comunicación, sino también como un patrimonio cultural compartido, una memoria histórica y una herramienta de creación científica, literaria y social.

'Turia' se dará a conocer el 19 de noviembre en el Ateneo Riojano de Logroño y consistirá en una conversación con la escritora y académica Soledad Puértolas. Una segunda presentación tendrá lugar el 25 de noviembre en Teruel, en el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. En esta ocasión, el entrevistado será el escritor y periodista Sergio del Molino.

Otro de los contenidos más notables de la nueva entrega tiene como objetivo rendir homenaje al guionista Rafael Azcona. Cuando se cumple el centenario de su nacimiento, la revista le dedica un amplio artículo que abre el sumario y en el que se analiza la obra narrativa de un creador que, tanto en el cine como en la literatura, hizo un magistral e imprescindible retrato tierno, festivo, amargo y burlesco del siglo XX.

Bajo el título 'De retretes, paralíticos y señores bajitos. Las novelas de Rafael Azcona', el filólogo e historiador del cine Pablo Pérez Rubio dedica su trabajo a reparar la injusticia que supone que Azcona esté considerado como el mejor guionista de toda la historia del cine español y, a la vez, haya sido ninguneado como novelista.

TENSIONES, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO DEL ESPAÑOL

El artículo introductorio del monográfico 'El español, un idioma global' corre a cargo del lingüista Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes y el Gobierno de La Rioja. Son páginas en las que analiza la presencia e influencia del español en el mundo a través del concepto de "lengua nodal", referida a la función que esta puede desempeñar en el conjunto de lenguas del mundo y cómo lo lleva a cabo.

Tras este artículo introductorio, el monográfico recoge diversas aportaciones de diferentes lingüistas que analizan la historia y orígenes del español; su presente y valor económico; su lugar en Internet; o el reconocimiento de las variadas instituciones que se encargan de velar por la difusión y enseñanza del español en el mundo.

Entre estos artículos cabe mencionar el titulado 'Valor económico del español', escrito por el catedrático de Economía en la Universidad Nebrija José Luis García Delgado, director del Observatorio Nebrija del español y uno de los mayores expertos en España sobre la relación entre la lengua española y la economía.

Realza García Delgado el que, gracias a la expansión demográfica y su normativización, el español se sitúa en un lugar preferente respecto a otras lenguas. Nuestro idioma aporta al PIB y al empleo en la economía española un 16% y favorece los intercambios comerciales con los países hispanohablantes. Ante este presente tan optimista, advierte de la necesidad de conquistar nuevos lugares --la ciencia, la tecnología-- y no dormirse en los laureles. Es un bien intangible y de su promoción se debería hacer una verdadera "cuestión de Estado".

EL ESPAÑOL Y LA INTELIGENCIA ARTIFICAL

Especialmente clarificador es el artículo inédito que Elena González-Blanco publica con el título 'El español y la inteligencia artificial: una lengua global en la era de los modelos generativos'. Según la filóloga, experta en inteligencia artificial y empresaria española, el peso demográfico del español "no se traduce de forma automática en presencia digital: aunque es la segunda lengua más hablada del mundo por número de hablantes nativos, el español representa solo una fracción relativamente modesta del contenido disponible en Internet".

Una de las colaboraciones es la de quien fuera ministro de Cultura, César Antonio Molina, que advierte en su artículo 'Las lenguas son inocentes' sobre los peligros y amenazas que acechan a las lenguas, a veces más próximos de lo que podría parecer.

BAD BUNNY Y LA HISPANIDAD

El monográfico contiene también entrevistas y artículos de escritores que explican su relación con el español. Se trata de textos más breves en los que diferentes autores comentan de diversas maneras --más personales y autorreferenciales-- su vinculación con la lengua española.

Así, Sergio del Molino recupera la figura de José Rizal, personaje clave de la independencia de Filipinas y autor de 'Noli me tangere', una novela hoy casi olvidada pero esencial e importante en su momento de publicación, en su artículo 'Bad Bunny canta a Miguel de Unamuno en Manila'.

Aquí enlaza la novela antecitada con la polémica entre Millán-Astray y Unamuno --a cuenta de Rizal-- y la reciente actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, que también dio lugar a controversias por su particular uso de la lengua española, en un artículo en el que se ensalza la riqueza y variedad del español más allá de sus fronteras.

Según Sergio del Molino, "formar parte de la hispanidad no implica fingir modales y decorados europeos, sino ser uno mismo sin dejar de ser también el otro. Y eso lo representa hoy Bad Bunny mucho mejor que los más refinados intelectuales de México, esos que comen tacos con cuchillo y tenedor".

En la entrevista que Angélica Tanarro realiza a Luz Gabás, Premio Planeta 2022, la autora de 'Palmeras en la nieve' explica su relación con la lengua española a través de la ambientación histórica e investigación sobre cada época, con especial interés hacia sus últimas novelas ambientadas en la América española --'Lejos de Luisiana' y la más reciente, 'Corazón de oro'--.

Por su parte, el escritor argentino Patricio Pron, Premio Alfaguara 2019, realiza un viaje por Buenos Aires. Son calles y lugares que remiten a una tradición literaria compartida. Es el suyo un texto en el que, bajo el título de 'Defensores de Cervantes', también repasa su trayectoria literaria y personal, a caballo entre España y Argentina: "Nuestro mundo, y no sólo España, está llena de defensores de la solidez, de la brillantez, del esplendor del español. Pero la vida de Cervantes estuvo lejos de ser esplendorosa, y la fragilidad y la sordidez de los tiempos que vivió --y que le dieron la espalda-- fueron demasiado parecidas a las nuestras como para que finjamos que ya las hemos olvidado. Una corriente de estupidez y nacionalismo a cada día menos subterránea lleva algún tiempo contaminando nuestras aguas".

Otros artículos que completan el monográfico son los de Álvaro García Santa-Cecilia --'El papel del Instituto Cervantes: logros y retos en la proyección internacional del español'--; Eduardo Fonseca-Pedrero y Elena López Tamayo --'Dialnet: el ecosistema científico que conecta el conocimiento en español'--; Carlos Alvar --'Gonzalo de Berceo, el primer poeta en castellano'--; Francisco Javier García Turza y Claudio García Turza --'San Millán de la Cogolla, referente de la cultura medieval y de los orígenes del español'--; Almudena Martínez --'La Fundación San Millán de la Cogolla: más de 25 años de experiencias en comunicar el patrimonio fundacional del español'-- y Ana Merino --'El español, un idioma vivo'--.