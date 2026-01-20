Riegos del Alto Aragón confía en que los caudales del Gállego y el Cinca mejoren gracias a la reserva de nieve

Archivo - Nieve en la estación de esquí de Candanchú. - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón ha expresado su confianza en que el caudal de los ríos Gállego y Cinca mejoren gracias a la reserva de nieve existente en las montañas y a la que se puede acumular las previsiones de nevadas para los próximos días.

De esta forma, el presidente de la comunidad general de riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ante los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que apuntan a que el río Aragón ha entrado en situación de emergencia por escasez de agua, siendo la situación menos grave en la cuenca del Gállego y del Cinca, que se encuentra en fase de alerta, mientras el Ésera está en prealerta.

Riegos del Alto Aragón se abastece de los caudales del Gállego y Cinca, e iniciará la campaña de riego en dos meses. "El año pasado, el año hidrológico fue abundante en precipitaciones y los ríos tenían aportaciones considerables, pero esto no se ha dado este año", ha apuntado Pradas, quien ha reconocido que la situación "no es la más deseable", pero ha recordado que aún quedan dos meses para el inicio de la campaña.

Ha insistido en la nieve que hay en la montaña y que prevé que aumente con nuevas nevadas. Por lo tanto, esto mejorará la situación hidrológica actual, que según la CHE se debe a que el otoño ha sido algo seco.

La situación no es la misma que la del año pasado, que en palabras de Pradas, fue un año hidrológico excepcional. "El año pasado por estas fechas teníamos el embalse de La Sotonera lleno con 176 hectómetros y ahora hay unos 100 menos y en el Cinca unos 800 y ahora hay unos 500, pero falta el invierno", ha puntualizado.