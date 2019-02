Rivarés destaca que en cuatro años se han saneado las arcas municipales y avanzado en una fiscalidad "justa"

Publicado 12/02/2019 14:30:31 CET

Rivarés sostiene que ha "democratizado" la cultura y lamenta no haber alcanzado un pacto con otras instituciones

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha destacado que en este mandato se han saneado las arcas municipales al recordar que en 2015 había una deuda de unos mil millones de euros y además se han sentado las bases para una fiscalidad "justa".

"Hemos puesto orden en un Ayuntamiento que estaba casi en quiebra técnica por impagos, infradotaciones y deuda financiera, lo que ha permitido poner dinero suficiente para mantener los servicios públicos, tener capacidad de inversión y de pedir préstamos bancarios y salir cinco años antes del plan de ajuste. Además se ha dejado de esta estar intervenido por el Ministerio de Hacienda".

Sobre las bases de la fiscalidad "justa y social" ha destacado que se ha producido una rebaja paulatina del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 4 y 12 y por ciento, la congelación de las tasas y una rebaja de impuestos global para el 99 por ciento de la población y el aumento para el 0,08 por ciento, que "es el que más tiene".

En el balance de gestión de su área durante este mandato y arropado por todo sus equipo, Rivarés ha dicho que una cosa pendiente y que "es culpa de todos" es no haber conseguido una relación "normalizada" ente el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Imposible con el exresponsable de Economía del Ayuntamiento y hoy de Hacienda del Gobierno de Aragón y con el conjunto del Gobierno de Aragón, con la excepción del Departamento de Turismo que ha sido perfecta entre ambos, pero con el resto ha sido muy difícil porque ha habido tantas zancadillas y falta de respuesta inexplicable que lo ha complicado todo".

Como ejemplo ha citado que el Gobierno de Aragón solo ha abonado 8,9 de los 39 millones de euros que adeuda del tranvía, faltan por cobrar "deudas históricas", ha enfatizado.

"No lo ha puesto nada fácil en autorizar proyectos de desarrollo en Zaragoza tras quitarnos el yugo y la deuda socialista del tranvía de 2009 que ahora los socialistas de España amenazan con echarla al Ayuntamiento diez años después ciando nunca ha importado".

BILATERAL

Sobre la comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que no hay fecha por "decisión unilateral" al argumentar que el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, "mediante los medios de comunicación, que no de forma directa, dijo que no habría bilateral mientras no hubiera acuerdo con el ICA".

Rivarés ha contado que la respuesta municipal fue que si había acuerdo en siete de los ocho puntos a tratar se podría firmar un acuerdo en "beneficio de la mayoría" y dejar el aspecto discrepante, pero la respuesta "fue el silencio" y ha dudado de que se celebre.

PSOE

Sobre la negociación con el grupo municipal del PSOE para aprobar el presupuesto de 2019 ha reconocido que "no hay avance". Enfático ha abundado en que "solo saldrá si el PSOE se sienta a negociar que todavía no lo ha hecho".

Del informe que el PSOE ha pedido a la Intervención sobre el cómputo de la deuda del tranvía ha recordado que se trata de un organismo autónomo. "Ese informe lo elaborará Intervención cuando lo considere".

"Estamos por primera vez en los niveles de endeudamiento mas bajos dentro del límite legal --que es del 110 por ciento--, sin recortes y hemos aumentado las partidas de derechos sociales y cultura y seguiremos así. Nunca sobrepasaremos el límite legal y por eso salimos del Plan de ajuste y podemos pedir préstamos bancarios. Negar eso es no decir la verdad".

CULTURA

En materia cultural ha dicho que se han sentado las bases de un modelo cultural "participado, transparente y en el que el ecosistema cultural trabaja más y mejor con la finalidad de exportar la idea de una metrópoli cultural del siglo XXI, descentralizada y que puede transformar hábitos y hábitats".

En este sentido ha explicado que se transforman tanto los comportamientos humanos ante la cultura como los espacios públicos donde se producen esos comportamientos.

"Se ha supeditado la política turística a la cultural y se ha logrado el discurso internacional de una Zaragoza como ciudad real turística y no turistificada que ha logrado record de visitantes y de impacto económico. La cultura no es exhibición y se han conseguido cientos de proyectos que han girado por el mundo, además de acercar la cultura a los distritos".

Entre los logros, el director del Patronato de las Artes Escénicas y de la Música, Víctor López, ha citado el "rozar casi el lleno absoluto" en todas las representaciones de los Teatros Principal y del Mercado. Además y hay compañías aragonesas que realizan estrenos en estos escenarios y están en cartel durante dos semanas. "Esto no se veía desde hace casi 15 años".

El director general de Cultura, Saúl Esclarín, ha apuntado que el modelo anterior "no llegaba a todos los sitios. Estaba basado en eventismo y la propaganda y ha pasado a ser un derecho universal", ha comparado.

Tras afirmar que se han sentado las bases de una nueva forma de hacer cultura, Rivarés ha confiado en poder culminar este proyecto en la próxima legislatura.

"No se ha logrado con otras instituciones una colaboración económica en cultura y el auditorio es el único de España que se sostiene solo y lo mismo pasa en la política teatral".

"Nos habría gustado el pacto por la cultura, que era un pacto de todas las instituciones y empresas publicas y privadas, con la sociedad para dedicar unos mínimos económicos a la cultura y tener una colaboración real con el Gobierno de Aragón y haber logrado en todos los espacios culturales públicos un espacio de conciliación".

TURISMO

"Somos generadores de buenas noticias". De esta forma ha resumido la gestión en turismo para apuntar que se busca que el turista "sea un habitantes ocasional, que recorra la ciudad y forma parte de la vida cultural de Zaragoza".

En este ámbito ha reconocido que queda pendiente el Centro de Recepción de Visitantes, que se ubicaría en la plaza del Pilar y ha confiado en acometerlo el próximo mandato.