Roberto Bou impone su ley en Velilla tras una batalla de alto nivel en la Transvelillense

UNo de los participamtes en la Transvelillense celebrada este sábado en Velilla de Cinca. - ARAGÓN INFLUYE

VELILLA DE CINCA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Velilla de Cinca ha vivido este sábado una jornada de ciclismo total con la Transvelillense BTT 2026, que ha reunido a más de 200 corredores en el Campeonato de Aragón XCM y ha confirmado su consolidación como una de las grandes citas del calendario autonómico.

Una prueba exigente, bien organizada y con creciente protagonismo femenino que se ha resuelto tras más de cuatro horas de esfuerzo y selección sobre el terreno. La carrera se ha roto pronto.

De un grupo inicial amplio se ha pasado a una selección de siete u ocho corredores que ha acabado dando forma al movimiento clave del día: la escapada de Roberto Bou, César González y Bruno Garcés.

Durante muchos kilómetros, la tripleta ha rodado en cabeza, manteniendo a raya a un grupo perseguidor que se ha movido en torno a los 40 segundos.

Pero el equilibrio no ha sido definitivo. En las primeras rampas exigentes, Bou ha empezado a tensar la carrera con ataques progresivos, midiendo a sus compañeros de fuga. A la tercera y cuarta ofensiva ha llegado el desenlace.

César González ha resistido con más consistencia, mientras Bruno Garcés ha sufrido para cerrar los huecos. Hasta que Bou ha lanzado el ataque definitivo, sin respuesta.

A partir de ahí, el corredor ha protagonizado una exhibición en solitario, rodando con ritmo constante y ampliando diferencias hasta la línea de meta para imponerse con autoridad. Por detrás, la lucha por el podio ha mantenido la emoción hasta el final. Garcés y González han rodado juntos durante buena parte del tramo decisivo hasta que, en el ascenso al pantano viejo, Garcés ha atacado para asegurar la segunda posición. González ha cerrado el podio tras una actuación muy sólida.

En la categoría femenina, la prueba ha vuelto a evidenciar el crecimiento del ciclismo femenino con 12 ciclistas. Izaskun Etxeberrio, Eva Elbaile y Esther Ruiz han rodado juntas durante gran parte del recorrido, mostrando igualdad y competitividad.

El desenlace ha llegado en los kilómetros finales, donde Etxeberrio ha cambiado el ritmo para hacerse con la victoria, seguida de Elbaile y Ruiz. En cuanto a los resultados, en categoría élite Roberto Bou se ha impuesto por delante de Bruno Garcés y Jorge Lamiel.

En sub-23, la victoria ha sido para Óscar Aparicio, con Marcos Soler en segunda posición y César González en tercera. En máster 50, el triunfo ha correspondido a Miquel Jaudé, seguido de Carlos Pina y Marçal Tarragona.

En máster 40, Daniel Díaz ha sido el más rápido, con Diego Guillén segundo y Diego El Heredero tercero. En máster 30, la victoria ha sido para Iván Romero, por delante de Andrés Siso y Antonio Otaño.

En máster 60, Venancio Navarro ha encabezado la clasificación, seguido de José Luis Rubio y Fernando Fañanas. En categoría junior, Mario Montolío se ha impuesto a Lucas Milian y Mario Espinosa.

La Transvelillense ha vuelto a destacar también por su organización, con un amplio dispositivo de seguridad, más de 100 voluntarios y una estructura que ha permitido el desarrollo de la prueba sin incidencias.

La jornada ha estado acompañada por un día espléndido que ha permitido lucir en todo su esplendor un paisaje majestuoso, lleno de contrastes, característico del sur de la provincia de Huesca y, en especial, de la comarca del Bajo/Baix Cinca.